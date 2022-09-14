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Судаков получил травму в концовке матча с Селтиком

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Кажется, что-то серьезное

Судаков получил травму в концовке матча с Селтиком

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сегодня, 14 сентября, Шахтер играет свой второй матч в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2022/23 (1:1 к 78-й минуте).

Горняки, в целом, неплохо провели матч, однако не обошлось и без неприятностей.

В концовке матча получил травму и был заменен Георгий Судаков. Он покинул поле с помощью докторов, а на бровке ему даже принесли носилки.

  • Все самые яркие моменты матча Шахтер - Селтик доступны в режиме Live в нашем Telegram

Все самые яркие моменты матча Шахтер - Селтик доступны в режиме Live в нашем Telegram

Пока что рано давать оценку повреждения, но, судя по всему, что-то серьезное.

Напомним, что в двух матчах этой ЛЧ Судаков отдал два ассиста.

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) Георгий Судаков
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