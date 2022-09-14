Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков получил травму в концовке матча с Селтиком
Кажется, что-то серьезное
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня, 14 сентября,
Горняки, в целом, неплохо провели матч, однако не обошлось и без неприятностей.
В концовке матча получил травму и был заменен Георгий Судаков. Он покинул поле с помощью докторов, а на бровке ему даже принесли носилки.
- Все самые яркие моменты матча Шахтер - Селтик доступны в режиме Live в нашем Telegram
Все самые яркие моменты матча Шахтер - Селтик доступны в режиме Live в нашем Telegram
Пока что рано давать оценку повреждения, но, судя по всему, что-то серьезное.
Напомним, что в двух матчах этой ЛЧ Судаков отдал два ассиста.
Популярное сейчас
- Шахтер – Селтик. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Зубков: Черчесов не зашел в Украину с оружием, но паспорт есть паспорт
- Зеленский приехал в Изюм – в освобожденном городе торжественно подняли украинский флаг
- Шахтер - Селтик. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 14 сентября 2022
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО