Судаков получил травму в концовке матча с Селтиком

Сегодня, 14 сентября, Шахтер играет свой второй матч в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2022/23 (1:1 к 78-й минуте).

Горняки, в целом, неплохо провели матч, однако не обошлось и без неприятностей.

В концовке матча получил травму и был заменен Георгий Судаков. Он покинул поле с помощью докторов, а на бровке ему даже принесли носилки.

Все самые яркие моменты матча Шахтер - Селтик доступны в режиме Live в нашем Telegram

Все самые яркие моменты матча Шахтер - Селтик доступны в режиме Live в нашем Telegram

Пока что рано давать оценку повреждения, но, судя по всему, что-то серьезное.

Напомним, что в двух матчах этой ЛЧ Судаков отдал два ассиста.