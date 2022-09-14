ЛЧ. Милан – Динамо Загреб. 3:1. 13 матч россонери без поражений подряд – Видео

"Милан" дома обыграл "Динамо" Загреб во втором туре группового этапа Лиги чемпионов (3:1). "Россонери" не проигрывают с апреля.

У "Милана" 10 побед и 3 ничьих подряд в последних 13 официальных матчах. "Динамо" Загреб их тоже не смог превзойти.

"Милан" – "Динамо" Загреб. 3:1