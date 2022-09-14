Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Милан – Динамо Загреб. 3:1. 13 матч россонери без поражений подряд – Видео
"Милан" удивляет своей стабильностью
Фото: Getty Images
"Милан" дома обыграл "Динамо" Загреб во втором туре группового этапа Лиги чемпионов (3:1). "Россонери" не проигрывают с апреля.
У "Милана" 10 побед и 3 ничьих подряд в последних 13 официальных матчах. "Динамо" Загреб их тоже не смог превзойти.
"Милан" – "Динамо" Загреб. 3:1
Голы: 45' О. Жиру, 47' А. Салемакерс 77' Т. Побега – 56' М. Оршич
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер – Селтик. 1:1. Мудрик набивает цену – Видео
- Фанаты Челси стоя поаплодируют Тухелю на 21 минуте матча с Зальцбургом
- Днепр-1 отправился на матч с Аполлоном с одним нападающим
- Шахтер - Селтик 1:1. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
Новости по теме
- 15:11 Прогнозы на футбол Без Тухеля, но уже с Поттером. Челси – РБ Зальцбург. Анонс и прогноз матча 2-го тура ЛЧ на 14.09.22
- 15:10 Зарубежные Шахтер сыграет с Селтиком, испытания Динамо и Днепра-1. Расписание футбола на 13 - 18 сентября
- 23:54 Зарубежные ЛЧ. Довольно скучная ничья между Зальцбургом и Миланом
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти