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Модрич первый после Пушкаша футболист Реала, сыгравший в ЛЧ или КЕЧ в 37+ лет

Лига Чемпионов
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Модрич первый после Пушкаша футболист Реала, сыгравший в ЛЧ или КЕЧ в 37+ лет

Фото: twitter.com/lukamodric10

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Лука Модрич первый с 1965-го года игрок мадридского "Реала", которому было бы за 37 лет при выходе на поле в Лиге чемпионов или в Кубке европейских чемпионов, пишет Opta. Мадридцы играют с "Лейпцигом" (0:0, второй тайм).

Тогда это сделал Ференц Пушкаш в матче против шотландского "Килмарнока". Венгерскому нападающему было 38 лет и 229 дней.

Отметим, что 37 лет Модричу исполнилось 9-го сентября.

В этом сезоне хорват провел за "Реал" 7 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид) Ференц Пушкаш РБ Лейпциг
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