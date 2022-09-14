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Модрич первый после Пушкаша футболист Реала, сыгравший в ЛЧ или КЕЧ в 37+ лет
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Фото: twitter.com/lukamodric10
Лука Модрич первый с 1965-го года игрок мадридского "Реала", которому было бы за 37 лет при выходе на поле в Лиге чемпионов или в Кубке европейских чемпионов, пишет Opta. Мадридцы играют с "Лейпцигом" (0:0, второй тайм).
1 - Luka Modrić ???????? will be the first outfield player to appear for @realmadriden as a 37-year-old in the European Cup/UEFA Champions League since Ferenc Puskás ???????? ???????? in November 1965 against Kilmarnock (38 years, 229 days). Teacher. pic.twitter.com/5QVHaHQwdq— OptaJose (@OptaJose) September 14, 2022
Тогда это сделал Ференц Пушкаш в матче против шотландского "Килмарнока". Венгерскому нападающему было 38 лет и 229 дней.
Отметим, что 37 лет Модричу исполнилось 9-го сентября.
В этом сезоне хорват провел за "Реал" 7 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
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