Модрич первый после Пушкаша футболист Реала, сыгравший в ЛЧ или КЕЧ в 37+ лет

Лука Модрич первый с 1965-го года игрок мадридского "Реала", которому было бы за 37 лет при выходе на поле в Лиге чемпионов или в Кубке европейских чемпионов, пишет Opta. Мадридцы играют с "Лейпцигом" (0:0, второй тайм).

1 - Luka Modrić ???????? will be the first outfield player to appear for @realmadriden as a 37-year-old in the European Cup/UEFA Champions League since Ferenc Puskás ???????? ???????? in November 1965 against Kilmarnock (38 years, 229 days). Teacher. pic.twitter.com/5QVHaHQwdq