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Месси обошел Роналду по количеству разных команд, которым он забивал в Лиге чемпионов – Видео

Лига Чемпионов
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Аргентинец рекордсмен в этом показателе

Месси обошел Роналду по количеству разных команд, которым он забивал в Лиге чемпионов – Видео

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Лионель Месси сравнял счет в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Маккаби Хайфа". Израильская команда стала 39-ой пострадавшей от ног аргентинца.

Этим голом Месси обошел Роналду по количеству разных команд, которым он забивал. У португальца таких 38 в активе.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Лига чемпионов Маккаби (Хайфа) ПСЖ
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