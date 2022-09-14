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Месси обошел Роналду по количеству разных команд, которым он забивал в Лиге чемпионов – Видео
Аргентинец рекордсмен в этом показателе
Фото: twitter.com/PSG_inside
Лионель Месси сравнял счет в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Маккаби Хайфа". Израильская команда стала 39-ой пострадавшей от ног аргентинца.
Этим голом Месси обошел Роналду по количеству разных команд, которым он забивал. У португальца таких 38 в активе.
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