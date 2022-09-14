Лига Чемпионов, группа H. 2-й тур

Хайфа, Самми Офер

Маккаби Хайфа – ПСЖ 1:3

Голы: Чери 24 – Месси 37, Мбаппе 69, Неймар 88

"Маккаби": Коэн – Хазиза, Сундгрен (Сек 55), Батюбинсика, Гольдберг, Корню (Чибота, 90) – Абу Фани, Лави, Чери – Пьеро (Рукавица, 90), Атцили (Давид, 76)

"Пари Сен-Жермен": Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Данилу – Мукиеле (Хакими, 83) Верратти, Витинья (Фабиан, 74), Нуну Мендеш – Месси, Мбаппе, Неймар (Солер, 90)

Предупреждения: Атцили 49, Хазиза 60, Пьеро 77 – Неймар 89

"Пари Сен-Жермен" во второй раз за сезон успешно слетал в Израиль. В первом матче кампании парижане играли в Тель-Авиве эффектно разобрались с "Нантом" (0:4) в поединке за Суперкубок Франции. Прошло ровно полтора месяца, команда Галтье уже третью неделю кряду играет по 2 встречи в неделю, и былой задор быстро спал. Единственная цель поездки в Хайфу – набор трёх очков. Задача выполнена, а всё остальное Париж явно не интересовало.

"Маккаби" в этом квартете явно не жилец, но команду Барака Бахара есть за что хвалить. Две встречи они проиграли без разгрома. Что сегодня, что неделю назад с "Бенфикой" уходили на перерыв с паритетом на табло. Дальше фаворит добивал Хайфу без особых проблем, но "Маккаби" навязывал борьбу. И уже за это им можно быть благодарными.

В первом тайме "Маккаби" не на шутку дерзил, хоть и дело тут скорее в пассивности гостей. Команда Бахара действительно больше атаковала в дебюте и заслуженно повела, хоть и не обошлось без откровенных ошибок Парижа. Рамос со скуки пошёл в дриблинг у своих ворот, отдал на Верратти и пошёл открываться в опорной зоне. Итальянец неудачно отпасовал ветерану обратно, Хазизи мяч перехватил, и навесил в пустующую зону Рамоса. Оттуда Чери очень уверенно пробил в одно касание и открыл счёт в матче.

"ПСЖ" напрягся и до перерыва успел сравнять. Мбаппе на пятой передаче удрал от Хазизы, и после серии рикошетов Месси спокойно пробил по пустым воротам.

Во втором тайме "ПСЖ" был внимательнее, хотя всё равно действовал пассивно в обороне. Неймар, Месси и Мбаппе просто смотрели футбол, пока "Маккаби" спокойно разыгрывал численное преимущество и забрасывал штрафную Доннаруммы кроссами.

Суперзвёзды оправдали свою лень действиями в атаке. На 69-й минуте уже Месси ассистировал Мбаппе, отдав французу на ход. Вместо серии замахов Килиан наконец пробил в одно касание, и это позволило "ПСЖ" выйти вперёд. Напоследок в ещё одной контратаке добил хозяев Неймар. Верратти разрезал две линии обороны одной передачей, Ней принял коленом и спокойно забил вторым касанием. 1:3.

Хвалим "Маккаби" за смелость в атаке и агрессивным прессинг. Но суперзвёздам "ПСЖ" хватило тройки эпизодов, чтобы решить исход борьбы. Результат есть, но неприятный осадок остаётся. Впервые за время работы Галтье Париж даже не пытался сыграть цельно, и включался даже не эпизодически, а фрагментарно. Другое дело, что с таким соперником и такого количества усилий хватило.