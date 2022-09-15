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ЛЧ. Копенгаген – Севилья. 0:0. У всех в группе остаются шансы на выход – Видео

Лига Чемпионов
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Уныло

ЛЧ. Копенгаген – Севилья. 0:0. У всех в группе остаются шансы на выход – Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лига чемпионов, группа G, второй тур. Копенгаген, “Паркен”

“Копенгаген” – “Севилья” Дортмунд. 0:0

“Копенгаген”: Раян – Дикс, Хочолава, Вавро, Кристенсен – Зека, Стаменич, Фальк Енсен, Йоганнессон, Дарами – Клаессон

“Севилья”: Дмитрович – Кармона Давид, Гудель, Салас, Теллес – Ракитич, Фернандо, Делейни – Ламела, Иско, Эн Несири

Предупреждения: Дарами 11, Клаессон 58, Стаменич 82 – Хордан 75, Кармона 90+4

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В статье: Копенгаген Лига чемпионов Севилья
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