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ЛЧ. Копенгаген – Севилья. 0:0. У всех в группе остаются шансы на выход – Видео
Уныло
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, группа G, второй тур. Копенгаген, “Паркен”
“Копенгаген” – “Севилья” Дортмунд. 0:0
“Копенгаген”: Раян – Дикс, Хочолава, Вавро, Кристенсен – Зека, Стаменич, Фальк Енсен, Йоганнессон, Дарами – Клаессон
“Севилья”: Дмитрович – Кармона Давид, Гудель, Салас, Теллес – Ракитич, Фернандо, Делейни – Ламела, Иско, Эн Несири
Предупреждения: Дарами 11, Клаессон 58, Стаменич 82 – Хордан 75, Кармона 90+4
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