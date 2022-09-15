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Холанд-акробат. Манчестер Сити - Боруссия (Дортмунд) 2:1. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
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Манчестер Сити - Боруссия (Дортмунд) ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 14.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Холанд-акробат. Манчестер Сити - Боруссия (Дортмунд) 2:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" пришлось попотеть ради победы в матче второго тура. "Боруссия" вышла вперед в начале второго тайма, но после 80-й минуты "Манчестер Сити" устроил камбэк. Одним из элементов этого камбэка стал удивительный гол Эрлинга Холанда. Норвежец для удара сгруппировался в невероятном прыжке.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Лига чемпионов, группа G, второй тур. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” – “Боруссия” Дортмунд 2:1
Голы: Стоунз 80, Холанд 84 – Беллингем 56

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити
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