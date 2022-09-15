Холанд-акробат. Манчестер Сити - Боруссия (Дортмунд) 2:1. Обзор матча, видео голов

"Манчестер Сити" пришлось попотеть ради победы в матче второго тура. "Боруссия" вышла вперед в начале второго тайма, но после 80-й минуты "Манчестер Сити" устроил камбэк. Одним из элементов этого камбэка стал удивительный гол Эрлинга Холанда. Норвежец для удара сгруппировался в невероятном прыжке.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Лига чемпионов, группа G, второй тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Боруссия” Дортмунд 2:1

Голы: Стоунз 80, Холанд 84 – Беллингем 56