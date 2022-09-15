Лига Чемпионов
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ЛЧ. Рейнджерс – Наполи. 0:3. Наполи спешит выиграть группу
Могли забивать больше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, группа А, второй тур. Глазго, “Айброкс”
“Рейнджерс" – “Наполи”. 0:3
“Рейнджерс”: Макгрегор – Тавернье, Голдсон, Сендс, Баришич – Джек, Ландстрем, Арфилд, Дэвис, Кент – Морелос
“Наполи”: Мерет – Ди Лоренцо, Ким, Ррахмани, Руй – Ангисса, Лоботка, Зелиньски – Политано, Симеоне, Кварацхелия
Предупреждения: Морелос 21, Ландстрем 35, Сендс 53, 55, Баришич 67, Тавернье 74 – Политано 42
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