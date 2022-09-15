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ЛЧ. Рейнджерс – Наполи. 0:3. Наполи спешит выиграть группу

Лига Чемпионов
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Могли забивать больше

ЛЧ. Рейнджерс – Наполи. 0:3. Наполи спешит выиграть группу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лига чемпионов, группа А, второй тур. Глазго, “Айброкс”

“Рейнджерс" – “Наполи”. 0:3

“Рейнджерс”: Макгрегор – Тавернье, Голдсон, Сендс, Баришич – Джек, Ландстрем, Арфилд, Дэвис, Кент – Морелос

“Наполи”: Мерет – Ди Лоренцо, Ким, Ррахмани, Руй – Ангисса, Лоботка, Зелиньски – Политано, Симеоне, Кварацхелия

Предупреждения: Морелос 21, Ландстрем 35, Сендс 53, 55, Баришич 67, Тавернье 74 – Политано 42

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Лига чемпионов Наполи (Неаполь)
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