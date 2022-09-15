Кризис Синьоры в разгаре. Ювентус - Бенфика 1:2. Обзор матча, видео голов

С такими темпами можно и не выйти из группы… "Ювентус" проиграл в первом туре ПСЖ, и результат 1:2 даже воспринимался в расположении итальянской команды как нормальное положение вещей. Но сегодня "Юве" проиграл "Бенфике" – сопернику не такому грозному.

После двух туров у команды Аллегри нет очков, а "Бенфика" лидирует вместе с ПСЖ. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа Н. Второй тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Бенфика" 1:2

Голы: Милик 4 - Жоау Мариу 43 (пен.), Нерес 55