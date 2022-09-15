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Кризис Синьоры в разгаре. Ювентус - Бенфика 1:2. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
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Ювентус - Бенфика ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 14.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Кризис Синьоры в разгаре. Ювентус - Бенфика 1:2. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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С такими темпами можно и не выйти из группы… "Ювентус" проиграл в первом туре ПСЖ, и результат 1:2 даже воспринимался в расположении итальянской команды как нормальное положение вещей. Но сегодня "Юве" проиграл "Бенфике" – сопернику не такому грозному.

После двух туров у команды Аллегри нет очков, а "Бенфика" лидирует вместе с ПСЖ. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа Н. Второй тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Бенфика" 1:2
Голы: Милик 4 - Жоау Мариу 43 (пен.), Нерес 55

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В статье: Ювентус (Турин) Бенфика (Лиссабон)
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