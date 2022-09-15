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Звездное трио в деле. Маккаби (Хайфа) - ПСЖ 1:3. Видео голов и обзор матча
Маккаби (Хайфа) - ПСЖ ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 14.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ничего необычного – просто победила более сильная команда. Украшением этого матча стали голы от каждого представителя звездного трио. Месси, Неймар и Мбаппе задавали темп.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
Лига Чемпионов, группа H. 2-й тур
Хайфа, Самми Офер
"Маккаби" Хайфа – ПСЖ 1:3
Голы: Чери 24 – Месси 37, Мбаппе 69, Неймар 88
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