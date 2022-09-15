Звездное трио в деле. Маккаби (Хайфа) - ПСЖ 1:3. Видео голов и обзор матча

Ничего необычного – просто победила более сильная команда. Украшением этого матча стали голы от каждого представителя звездного трио. Месси, Неймар и Мбаппе задавали темп.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов, группа H. 2-й тур

Хайфа, Самми Офер

"Маккаби" Хайфа – ПСЖ 1:3

Голы: Чери 24 – Месси 37, Мбаппе 69, Неймар 88