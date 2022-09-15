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Поттер – не волшебник. Челси - Зальцбург 1:1. Видео голов и обзор матча
Челси - Зальцбург ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 14.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" уволил Томаса Тухеля как раз после поражения в первом туре Лиги чемпионов. Но преемник немца, как оказалось – не волшебник. Одним взмахом Поттер не смог все изменить. Во втором туре "Челси" добился скромной ничьей с "Зальцбургом", так что вопрос выхода из группы все еще висит в воздухе.
Смотрите, как развивались события игры, в видеообзоре.
Лига чемпионов. Группа E, 2-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
"Челси" – "РБ Зальцбург" 1:1
Голы: Стерлинг (48) – Окафор (75)
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