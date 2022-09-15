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Поттер – не волшебник. Челси - Зальцбург 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Челси - Зальцбург ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 14.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Поттер – не волшебник. Челси - Зальцбург 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" уволил Томаса Тухеля как раз после поражения в первом туре Лиги чемпионов. Но преемник немца, как оказалось – не волшебник. Одним взмахом Поттер не смог все изменить. Во втором туре "Челси" добился скромной ничьей с "Зальцбургом", так что вопрос выхода из группы все еще висит в воздухе.

Смотрите, как развивались события игры, в видеообзоре.

Лига чемпионов. Группа E, 2-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

"Челси" – "РБ Зальцбург" 1:1

Голы: Стерлинг (48) – Окафор (75)

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В статье: Зальцбург (Австрия) Челси (Лондон)
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