Поттер – не волшебник. Челси - Зальцбург 1:1. Видео голов и обзор матча

"Челси" уволил Томаса Тухеля как раз после поражения в первом туре Лиги чемпионов. Но преемник немца, как оказалось – не волшебник. Одним взмахом Поттер не смог все изменить. Во втором туре "Челси" добился скромной ничьей с "Зальцбургом", так что вопрос выхода из группы все еще висит в воздухе.

Смотрите, как развивались события игры, в видеообзоре.

Лига чемпионов. Группа E, 2-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

"Челси" – "РБ Зальцбург" 1:1

Голы: Стерлинг (48) – Окафор (75)