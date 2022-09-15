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Второй подряд разгром от Неаполя. Рейнджерс – Наполи 0:3. Обзор матча и видео голов
Рейнджерс - Наполи ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 14.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" в первом туре Лиги чемпионов разгромил "Ливерпуль". На этот раз неаполитанцам противостоял другой представитель Великобритании - "Рейнджерс". Но результат оказался таким же: крайне уверенная игра "Наполи", вполне заслуженный разгромный результат.
Команда Лучано Спалетти уверенно возглавляет свою группу.
Смотрите, как развивался матч, в видеообзоре поединка.
Лига чемпионов, группа А, второй тур. Глазго, “Айброкс”
“Рейнджерс" – “Наполи”. 0:3
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