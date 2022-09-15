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"Нам не хватает многих игроков". Аллегри объяснил поражение Ювентуса

Лига Чемпионов
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"Старая синьора" впервые проиграла 2 первых матча в группе ЛЧ

"Нам не хватает многих игроков". Аллегри объяснил поражение Ювентуса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер итальянского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды от португальской "Бенфики" (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Я ни в чем не виню парней. У нас были хорошие 20 минут, когда мы могли бы вести со счетом 2:0, но после их второго гола игра была закончена. Мы потеряли равновесие, у нас не было сил играть, а они могли забить еще больше. К сожалению, нам не хватает многих игроков, играть приходится одними и теми же, и невозможно дать им отдохнуть.

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Для нас это самый трудный момент в Лиге чемпионов. Это впервые за десять лет, когда подобное [поражение в первых двух матчах] случилось с нами. Лига чемпионов - сложный турнир, и не нужно говорить, что мы все еще можем выйти из группы", — цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.

К слову, "Ювентус" впервые в истории проиграл два первых матча группы в самом престижном клубном турнире Европы. У "старой синьоры" после 2 туров 0 очков и предпоследнее место в группе H.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Бенфика (Лиссабон)
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