"Нам не хватает многих игроков". Аллегри объяснил поражение Ювентуса

Главный тренер итальянского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды от португальской "Бенфики" (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Я ни в чем не виню парней. У нас были хорошие 20 минут, когда мы могли бы вести со счетом 2:0, но после их второго гола игра была закончена. Мы потеряли равновесие, у нас не было сил играть, а они могли забить еще больше. К сожалению, нам не хватает многих игроков, играть приходится одними и теми же, и невозможно дать им отдохнуть.

Для нас это самый трудный момент в Лиге чемпионов. Это впервые за десять лет, когда подобное [поражение в первых двух матчах] случилось с нами. Лига чемпионов - сложный турнир, и не нужно говорить, что мы все еще можем выйти из группы", — цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.