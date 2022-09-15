Степаненко: На трибунах было много украинцев - это было очень трогательно

Капитан и полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко поблагодарил болельщиков за теплый прием и отметил невероятную атмосферу во время матча 2-го группового этапа Лиги чемпионов с "Селтиком" (1:1).

"Мы прекрасно себя чувствуем здесь, в Польше. Я хотел бы поблагодарить "Легию" и Польшу за такой теплый прием. И на трибунах было много украинцев - это было очень трогательно. Болельщики "Селтика" тоже постарались и помогли создать прекрасную атмосферу. А результат? Думаю, что в этот раз мы должны порадоваться одному очку", - цитирует Степаненко пресс-служба УЕФА.

После двух туров в активе донецкого клуба четыре набранных очка, что позволяет им удерживать второе место в группе F.