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Степаненко: На трибунах было много украинцев - это было очень трогательно
Капитан "Шахтера" отметил невероятную атмосферу во время матча
Фото: shakhtar.com
Капитан и полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко поблагодарил болельщиков за теплый прием и отметил невероятную атмосферу во время матча 2-го группового этапа Лиги чемпионов с "Селтиком" (1:1).
"Мы прекрасно себя чувствуем здесь, в Польше. Я хотел бы поблагодарить "Легию" и Польшу за такой теплый прием. И на трибунах было много украинцев - это было очень трогательно.
Болельщики "Селтика" тоже постарались и помогли создать прекрасную атмосферу. А результат? Думаю, что в этот раз мы должны порадоваться одному очку", - цитирует Степаненко пресс-служба УЕФА.
После двух туров в активе донецкого клуба четыре набранных очка, что позволяет им удерживать второе место в группе F.
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