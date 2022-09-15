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Степаненко: На трибунах было много украинцев - это было очень трогательно

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Капитан "Шахтера" отметил невероятную атмосферу во время матча

Степаненко: На трибунах было много украинцев - это было очень трогательно

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Капитан и полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко поблагодарил болельщиков за теплый прием и отметил невероятную атмосферу во время матча 2-го группового этапа Лиги чемпионов с "Селтиком" (1:1).

"Мы прекрасно себя чувствуем здесь, в Польше. Я хотел бы поблагодарить "Легию" и Польшу за такой теплый прием. И на трибунах было много украинцев - это было очень трогательно.

Болельщики "Селтика" тоже постарались и помогли создать прекрасную атмосферу. А результат? Думаю, что в этот раз мы должны порадоваться одному очку", - цитирует Степаненко пресс-служба УЕФА.

После двух туров в активе донецкого клуба четыре набранных очка, что позволяет им удерживать второе место в группе F.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
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Источник:
uefa

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.09.2022 в 12:14
Так трогательно, что чуть не обосрались.
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alex.belogubko (одесса)
15.09.2022 в 10:50
играть надо 2 тайм проволили --повезло что не проиграли
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