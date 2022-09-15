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Гвардиола: Мне не нравится, что волевые победы стали для нас привычными

Лига Чемпионов
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"Горожане" вырвали победу у "Боруссии" Д

Гвардиола: Мне не нравится, что волевые победы стали для нас привычными

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над дортмундской "Боруссией" (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Слова наставника приводит сайт УЕФА.

"В последнее время для нас стали привычными волевые победы. Мне это не нравится. Сегодня мы играли не в тот футбол. Не было агрессии – только пассивность. Мы сменили ритм вместе с Филом Фоденом, Бернарду Силвой и Хулианом Альваресом. Тогда изменилась скорость игры, и мы забили два превосходных гола.

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Я почти уверен в том, что при нашей игре в первом тайме у Джона Стоунза не хватило бы смелости на такой удар, но у нас появились импульс и игровой ритм. Это было необыкновенно - я очень за него рад.

"Боруссия Д» – отличная команда. Мы об этом знали. А вот сами сегодня были недостаточно хороши. Круто иметь в качестве альтернативы Хулиана Альвареса и Эрлинга Холанда в штрафной площади. Как видите, это работает, - отметил Гвардиола.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
uefa.com

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