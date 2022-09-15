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Златан одобряет. ВИДЕО, как Холанд забил акробатическим ударом в ворота Боруссии
Эрлинг продолжает удивлять
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матч против "Боруссии" во втором туре Лиги Чемпионов наверняка был особенным для форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, ведь именно из Дортмунда норвежец уехал в Англию. Но сантименты не помешали форварду огорчить бывших партнеров. Именно Холанд забил победный гол "Сити", выполнив сложный акробатический удар на исходе игры. Примечательно, что это 13-й гол Эрлинга за горожан с момента его трансфера, сыграл он при этом всего десять матчей. Вашему вниманию видео, как Холанд забил в ворота "Боруссии" в матче Лиги Чемпионов.
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