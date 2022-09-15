Мудрик и еще 22 результативных удара. ВИДЕО всех голов, забитых в Лиге Чемпионов 14 сентября

Вашему вниманию видео всех забитых голов в среду, 14 сентября, в рамках второго тура Лиги Чемпионов. Всего было нанесено 23 результативных удара. В частности, отличились Холанд, Месси, Мбаппе, Неймар, Стерлинг и другие звезды европейского футбола. Приятно, что в такой компании оказался и Михаил Мудрик, чей гол помог "Шахтеру" сыграть вничью с "Селтиком".

Все результаты Лиги Чемпионов 14 сентября