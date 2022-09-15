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Мудрик и еще 22 результативных удара. ВИДЕО всех голов, забитых в Лиге Чемпионов 14 сентября

Лига Чемпионов
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Смотреть видео глав второго тура Лиги Чемпионов за 14 сентября

Мудрик и еще 22 результативных удара. ВИДЕО всех голов, забитых в Лиге Чемпионов 14 сентября

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео всех забитых голов в среду, 14 сентября, в рамках второго тура Лиги Чемпионов. Всего было нанесено 23 результативных удара. В частности, отличились Холанд, Месси, Мбаппе, Неймар, Стерлинг и другие звезды европейского футбола. Приятно, что в такой компании оказался и Михаил Мудрик, чей гол помог "Шахтеру" сыграть вничью с "Селтиком".

Все результаты Лиги Чемпионов 14 сентября

  • "Милан" – "Динамо" Загреб 3:1
  • "Шахтер" – "Селтик" 1:1
  • "Маккаби" – ПСЖ 1:3
  • "Манчестер Сити" – "Боруссия" Д 2:1
  • "Челси" - "Зальцбург" 1:1
  • "Копенгаген" – "Севилья" 0:0
  • "Ювентус" – "Бенфика" 1:2
  • "Рейнджерс" - "Наполи" 0:3
  • "Реал" – "Лейпциг" 2:0

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В статье: Лионель Месси Лига чемпионов Килиан Мбаппе Михаил Мудрик Эрлинг Холанд лучшие голы
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