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Мудрик и еще 22 результативных удара. ВИДЕО всех голов, забитых в Лиге Чемпионов 14 сентября
Смотреть видео глав второго тура Лиги Чемпионов за 14 сентября
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео всех забитых голов в среду, 14 сентября, в рамках второго тура Лиги Чемпионов. Всего было нанесено 23 результативных удара. В частности, отличились Холанд, Месси, Мбаппе, Неймар, Стерлинг и другие звезды европейского футбола. Приятно, что в такой компании оказался и Михаил Мудрик, чей гол помог "Шахтеру" сыграть вничью с "Селтиком".
Все результаты Лиги Чемпионов 14 сентября
- "Милан" – "Динамо" Загреб 3:1
- "Шахтер" – "Селтик" 1:1
- "Маккаби" – ПСЖ 1:3
- "Манчестер Сити" – "Боруссия" Д 2:1
- "Челси" - "Зальцбург" 1:1
- "Копенгаген" – "Севилья" 0:0
- "Ювентус" – "Бенфика" 1:2
- "Рейнджерс" - "Наполи" 0:3
- "Реал" – "Лейпциг" 2:0
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