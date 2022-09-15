  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Проигнорировали УЕФА. Рейнджерс включил гимн Великобритании перед матчем ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Проигнорировали УЕФА. Рейнджерс включил гимн Великобритании перед матчем ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Будет ли штраф за нарушение?

Проигнорировали УЕФА. Рейнджерс включил гимн Великобритании перед матчем ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рейнджерс" включил гимн Великобритании перед началом матча группового этапа Лиги чемпионов с "Наполи" (0:3). Таким образом, шотландский клуб нарушил запрет УЕФА, поставив британский гимн в честь ушедшей из жизни королевы Елизаветы II.

Отметим, что накануне "Рейнджерс", а также английские "Челси", "Манчестер Сити" попросили УЕФА разрешить им исполнить гимн Великобритании перед матчами ЛЧ, но получили отказ. Руководитель пояснил, что "предматчевая церемония проводится в сдержанной атмосфере и без каких-либо праздничных мероприятий на всех стадионах Великобритании в знак уважения".

Что касается, гимна Лиги чемпионов, то он не был исполнен перед начало встречи этим команд, а также не был растянут баннер с логотипом турнира в центре поля. Футболисты обоих клубов вышли на поле в черных траурных повязках.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рейнджерс (Глазго) Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде