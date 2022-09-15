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Проигнорировали УЕФА. Рейнджерс включил гимн Великобритании перед матчем ЛЧ
Будет ли штраф за нарушение?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Рейнджерс" включил гимн Великобритании перед началом матча группового этапа Лиги чемпионов с "Наполи" (0:3). Таким образом, шотландский клуб нарушил запрет УЕФА, поставив британский гимн в честь ушедшей из жизни королевы Елизаветы II.
Отметим, что накануне "Рейнджерс", а также английские "Челси", "Манчестер Сити" попросили УЕФА разрешить им исполнить гимн Великобритании перед матчами ЛЧ, но получили отказ. Руководитель пояснил, что "предматчевая церемония проводится в сдержанной атмосфере и без каких-либо праздничных мероприятий на всех стадионах Великобритании в знак уважения".
Что касается, гимна Лиги чемпионов, то он не был исполнен перед начало встречи этим команд, а также не был растянут баннер с логотипом турнира в центре поля. Футболисты обоих клубов вышли на поле в черных траурных повязках.
Rangers defy UEFA and pay tribute to Queen Elizabeth II, playing our national anthem.— Jamie Bryson (@JamieBrysonCPNI) September 14, 2022
Defiance. Pride. Dignity.
God Save The King ????????pic.twitter.com/Lnc9tYvsNa
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