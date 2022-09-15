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Анчелотти одержал 100-ю победу в Лиге чемпионов - больше только у Фергюсона
В качестве тренера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 14 сентября, состоялся матч 2-го группового этапа Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и немецким "РБ Лейпцигом". Встреча завершилась победой сливочных со счетом 2:0.
Для Карло Анчелотти это была сотая победа в европейском клубном турнире в качестве главного тренера. Больше побед в Лиге чемпионов у не кого иного, как экс-наставника "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона - 102.
Кроме "Реала", Карло также тренировал мюнхенскую "Баварию", итальянские "Милан" и "Наполи", английские "Челси" и "Лондон". К слову, в этом сезоне "Реал" под руководством 63-летнего итальянца выиграл все 8 матчей.
Real Madrid 2-0 RB Leipzig: Carlo Ancelotti becomes just the second manager to win 100 #UCL matches after Sir Alex Ferguson (102). pic.twitter.com/NA7BUhJ6Sw— The Analyst (@OptaAnalyst) September 14, 2022
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