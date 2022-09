Анчелотти одержал 100-ю победу в Лиге чемпионов - больше только у Фергюсона

В среду, 14 сентября, состоялся матч 2-го группового этапа Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и немецким "РБ Лейпцигом". Встреча завершилась победой сливочных со счетом 2:0.

Для Карло Анчелотти это была сотая победа в европейском клубном турнире в качестве главного тренера. Больше побед в Лиге чемпионов у не кого иного, как экс-наставника "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона - 102.

Кроме "Реала", Карло также тренировал мюнхенскую "Баварию", итальянские "Милан" и "Наполи", английские "Челси" и "Лондон". К слову, в этом сезоне "Реал" под руководством 63-летнего итальянца выиграл все 8 матчей.

