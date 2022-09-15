Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Обнимашки? Гвардиола поругался с арбитром после матча – Пеп забавно отреагировал на горчичник
Мило
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы над дортмундской "Боруссией" во 2-м туре Лиги чемпионов (2:1) получил желтую карточку после финального свистка.
Гвардиола подошел к рефери поединка Даниэле Орсато и явно высказывал арбитру определенные претензии. Одну из реплик Пепа представителю Фемиды пришлось парировать желтой карточкой, Орсато явно не понравился выпад Гвардиолы. Сам менеджер "горожан" не растерялся и ответил рефери… объятием.
Aquele momento em que você se exalta e se arrepende logo em seguida! ???? Guardiola me representa... #CasaDaChampions pic.twitter.com/BaWoAJ4YYE— TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) September 14, 2022
"Манчестер Сити" имеет 6 очков и возглавляет турнирную таблицу группы. "Боруссия" с 3 очками на второй позиции. "Севилья" и "Копенгаген" имеют по 1 зачетному пункту.
Популярное сейчас
- Срна: Клуб, который хочет купить Мудрика, должен потратить очень много денег
- Динамо представило три новых комплекта формы на сезон
- Добавились четыре сбитых самолета. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Шахтер сыграет с Селтиком, испытания Динамо и Днепра-1. Расписание футбола на 13 - 18 сентября
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО