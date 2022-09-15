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Обнимашки? Гвардиола поругался с арбитром после матча – Пеп забавно отреагировал на горчичник

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Мило

Обнимашки? Гвардиола поругался с арбитром после матча – Пеп забавно отреагировал на горчичник

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы над дортмундской "Боруссией" во 2-м туре Лиги чемпионов (2:1) получил желтую карточку после финального свистка.

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Гвардиола подошел к рефери поединка Даниэле Орсато и явно высказывал арбитру определенные претензии. Одну из реплик Пепа представителю Фемиды пришлось парировать желтой карточкой, Орсато явно не понравился выпад Гвардиолы. Сам менеджер "горожан" не растерялся и ответил рефери… объятием.

"Манчестер Сити" имеет 6 очков и возглавляет турнирную таблицу группы. "Боруссия" с 3 очками на второй позиции. "Севилья" и "Копенгаген" имеют по 1 зачетному пункту.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Хосеп Гвардиола Лига чемпионов Даниэле Орсато Манчестер Сити
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