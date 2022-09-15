Обнимашки? Гвардиола поругался с арбитром после матча – Пеп забавно отреагировал на горчичник

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы над дортмундской "Боруссией" во 2-м туре Лиги чемпионов (2:1) получил желтую карточку после финального свистка.

Гвардиола подошел к рефери поединка Даниэле Орсато и явно высказывал арбитру определенные претензии. Одну из реплик Пепа представителю Фемиды пришлось парировать желтой карточкой, Орсато явно не понравился выпад Гвардиолы. Сам менеджер "горожан" не растерялся и ответил рефери… объятием.

Aquele momento em que você se exalta e se arrepende logo em seguida! ???? Guardiola me representa... #CasaDaChampions pic.twitter.com/BaWoAJ4YYE — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) September 14, 2022

"Манчестер Сити" имеет 6 очков и возглавляет турнирную таблицу группы. "Боруссия" с 3 очками на второй позиции. "Севилья" и "Копенгаген" имеют по 1 зачетному пункту.