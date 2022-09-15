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Мудрик стал вторым самым молодым украинцем, который забил в двух матчах ЛЧ подряд
Первенство продолжает удерживать титан Андрей Шевченко
shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик стал вторым самым молодым украинцем, которому удалось забить в двух матчах
Мудрик забивал в двух стартовых матчах "горняков" в групповом этапе ЛЧ – против "Лейпцига" (4:1) и "Селтика" (1:1). На момент, когда вингер "Шахтера" забивал шотландскому клубу, ему исполнилось 21 год и 252 дня.
Рекорд принадлежит Андрею Шевченко, который отмечался забитыми мячами в двух матчах подряд в возрасте 21 год и 2 дня. В сезоне 1997/98, Шевченко подряд забил ПСВ и "Ньюкаслу".
Напомним, что в текущем сезоне Мудрик в 5 матчах за "Шахтер" во всех турнирах забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
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