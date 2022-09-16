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Шахтер начал продажу пакетов билетов на два домашних матча ЛЧ
Горняки примут "Реал" и "Лейпциг" в Варшаве
Фото: shakhtar.com
После двух туров Лиги чемпионов "Шахтер" занимает 2-е место в группе F и продолжает борьбу за выход в плей-офф. Впереди у "горняков" два матча с мадридским "Реалом", игры с "Селтиком" (на выезде) и "Лейпцигом" (дома).
Продолжается продажа пакетов Лиги чемпионов на два оставшихся домашних поединка группового этапа, которые команда проведет в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Пакет билетов гарантирует посещение игр "Шахтера" с "Реалом" (11 октября) и "Лейпцигом" (2 ноября).
Приобрести пакеты Лиги чемпионов можно на сайте tickets.shakhtar.com. Все пакеты – именные. Один болельщик может купить до двух пакетов Лиги чемпионов.
Билеты на отдельные матчи поступят в продажу только в случае их наличия непосредственно перед игрой.
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