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34,9 км/ч. Мудрик установил рекорд Шахтера по скорости
Это рекордный показатель в клубе с момента отслеживания
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "
Мудрик продемонстрировал лучший результат "Шахтера" в скорости за последние 4 года.
В матче Лиги чемпионов с "Селтиком" полузащитник развил скорость 34,9 км/ч. Это рекордный показатель в клубе с момента отслеживания.
Напомним, что в текущем сезоне 21-летний Мудрик провел 5 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.
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Источник:Tелеграм-канал Шахтаря
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.09.2022 в 17:54
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