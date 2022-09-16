34,9 км/ч. Мудрик установил рекорд Шахтера по скорости

Полузащитник " Шахтера " Михаил Мудрик установил рекорд клуба по максимальной скорости движения за матч.

Мудрик продемонстрировал лучший результат "Шахтера" в скорости за последние 4 года.

В матче Лиги чемпионов с "Селтиком" полузащитник развил скорость 34,9 км/ч. Это рекордный показатель в клубе с момента отслеживания.

Напомним, что в текущем сезоне 21-летний Мудрик провел 5 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.