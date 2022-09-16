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34,9 км/ч. Мудрик установил рекорд Шахтера по скорости

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Это рекордный показатель в клубе с момента отслеживания

34,9 км/ч. Мудрик установил рекорд Шахтера по скорости

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик установил рекорд клуба по максимальной скорости движения за матч.

Мудрик продемонстрировал лучший результат "Шахтера" в скорости за последние 4 года.

В матче Лиги чемпионов с "Селтиком" полузащитник развил скорость 34,9 км/ч. Это рекордный показатель в клубе с момента отслеживания.

Напомним, что в текущем сезоне 21-летний Мудрик провел 5 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.09.2022 в 17:54
Це круто! Швидкість, майже найголовніша якість успішного футболіста!
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