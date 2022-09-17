25 лет назад Динамо разбило ПСВ на выезде – это была первая победа Лобановского в группе ЛЧ

Сезон 1997/1998 "Динамо" начинало с большими надеждами. Киевский клуб наконец-то вернул Лобановского, под рукой у которого оказалось весьма талантливое поколение игроков. Квалификация в Лигу Чемпионов была пройдена на классе – сначала по сумме двух матчей был обыгран "Бари Таун" из Уэльса, а затем бело-синие разобрались с датским "Брондбью" (победа 2:4 на выезде, поражение в Киеве 0:1).

С одной стороны, "Динамо" демонстрировало потенциал, тем более под руководством такого тренера. С другой, определить этот уровень по матчам тогда еще Высшей лиги было крайне сложно, а жребий группового этапа подсунул весьма непростых соперников – ПСВ из Эйндховена, "Ньюкасл" и "Барселону".

И вот 17 сентября 1997 - ровно 25 лет назад - "Динамо" стартовало на групповом этапе матчем против чемпионов Нидерландов.

Лобановский выпустил следующий состав: ворота защищал Шовковский, в обороне действовали Дмитрулин, Головко, Ващук и Косовский, в центре поля работала четверка Гусин, Хацкевич, Максимов и Калитвинцев, а в атаке пара Шевченко – Ребров. ПСВ в том сезоне возглавлял Дик Адвокат, а под его орудую выступали такие футболисты как Яп Стам, Вим Йонк, Филипп Коку, Бодевейн Зенден.

Конечно, "Динамо" выбрало контратакующую тактику, и чуть не открыло счет после выхода Шевченко один на один с голкипером, однако Андрей ошибся. Однако уже на 33-й минуте Юрий Максимов откликнулся на подачу Калитвинцева со штрафного и пробил головой под перекладину – 0:1. Хозяева, впрочем, сравняли еще до перерыва – Йонк хитро пробил со штрафного под стенкой, 1:1.

Но уже в начале второго тайма прорыв Косовского левым флангом и подачу на угол вратарской завершает Сергей Ребров, подрезавший мяч под дальнюю штангу. Понятно, что ПСВ бросился отыгрываться и не раз был близок к успеху – мяч попадал в каркас, самоотверженно работали защитники и Шовковский. В конце концов, "Динамо" выстояло, а на последней минуте Андрей Шевченко поставил точку – стремительную контратаку он завершил ударом из-за пределов штрафной. 1:3 в пользу "Динамо", а затем будет досадная ничья с "Ньюкаслом" и феерические разгромы "Барселоны". Команду Лобановского остановит только "Ювентус" в четвертьфинале, но это уже другая история.

Лига Чемпионов 1997/98. Группа С. Первый тур

17 сентября. Эйндховен. Стадион "Филлипс"

ПСВ – "Динамо" (Киев) 1:3

Голы: Йонк 40 – Максимов 33, Ребров 46, Шевченко 90+2

"Динамо": Шовковский – Дмитрулин, Головко, Ващук, Косовский – Гусин, Хацкевич, Максимов – Калитвинцев – Ребров, Шевченко

Тренер: Валерий Лобановский