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Один из следующих финалов Лиги чемпионов может пройти в США
Это решение пока не окончательное
Фото: UOL
Один из следующих финалов Лиги чемпионов может пройти в США. Об этом сообщает As.
УЕФА получила предложение от промоутеров из США провести финал на территории страны. Ожидается, что на следующей неделе состоится заседание на генеральной ассамблее в Стамбуле, где они обсудят потенциальное предложение.
В УЕФА уже сейчас считают, что сотрудничество с США увеличило бы продажу спонсорских и телевизионных прав. Союз ранее уже вышел на американский рынок, продав свои права нескольким компаниям-трансляторам.
Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23 пройдет 10 июня на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле.
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