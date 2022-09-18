Один из следующих финалов Лиги чемпионов может пройти в США. Об этом сообщает As.

УЕФА получила предложение от промоутеров из США провести финал на территории страны. Ожидается, что на следующей неделе состоится заседание на генеральной ассамблее в Стамбуле, где они обсудят потенциальное предложение.

В УЕФА уже сейчас считают, что сотрудничество с США увеличило бы продажу спонсорских и телевизионных прав. Союз ранее уже вышел на американский рынок, продав свои права нескольким компаниям-трансляторам.

Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23 пройдет 10 июня на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле.