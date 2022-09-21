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Шахтер начал продажу билетов на выездной матч с Реалом
Цена в гостевой сектор стартует от 40 евро
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" объявил о старте продажи билетов на выездной матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Реала", который пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
Стоимость – 40 и 55 евро (1680 и 2310 гривен). На мадридской арене болельщики донецкой команды разместятся в секторах 531–533 и 631–633.
Для приобретения билетов необходимо быть зарегистрированным на официальном сайте "Шахтера" и оплатить их стоимость. Билеты на игру будут именные. На месте также необходимо будет предъявить заграничный паспорт. Один болельщик сможет приобрести не более четырех билетов.
Напомним, матч "Реал" - "Шахтер" пройдет 5 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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