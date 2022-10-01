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Шахтер рассказал, когда начнется продажа билетов на матч с Реалом в Польше
Также стали известны цены на билеты
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" опубликовал информацию для болельщиков о том, когда начнется продажа билетов на предстоящий матч Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".
Команды сыграют на стадионе Войска Польского в Варшаве. Начало – 11 октября в 21:00 по местному времени. Билеты доступны в разных ценовых категориях.
Family Stand – 400 PLN
Standard 4 – 400 PLN
Standard 3 – 460 PLN
Standard 2 – 635 PLN
Standard 1 – 725 PLN
SILVER – 1 300 PLN
GOLD – 2 100 PLN
Sky Box – 4 000 PLN
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