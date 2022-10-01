Шахтер рассказал, когда начнется продажа билетов на матч с Реалом в Польше

Донецкий "Шахтер" опубликовал информацию для болельщиков о том, когда начнется продажа билетов на предстоящий матч Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Команды сыграют на стадионе Войска Польского в Варшаве. Начало – 11 октября в 21:00 по местному времени. Билеты доступны в разных ценовых категориях.

Family Stand – 400 PLN

Standard 4 – 400 PLN

Standard 3 – 460 PLN

Standard 2 – 635 PLN

Standard 1 – 725 PLN

SILVER – 1 300 PLN

GOLD – 2 100 PLN

Sky Box – 4 000 PLN