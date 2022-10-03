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Без пяти игроков. Барселона отправилась на матч Лиги чемпионов с Интером
Хави взял с собой 21 футболиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Барселоны" опубликовала заявку каталонской команды на матч группового этапа Лиги чемпионов с "Интером". Тренер блаугранас Хави Эрнандес взял с собой 21-го футболиста:
Тер Штеген, Пике, Серхио, О. Дембеле, Педри, Левандовский, Ансу Фати, Ферран, Кристенсен, Маркос А., Жорди Альба, Кесси, С. Роберто. Эрик, Иньяки Пенья, Рафинья, М. Касадо, Гави, Бальде, Пабло Торре и Арнау Тенас.
Отметим, что в заявке каталонцев отсутствуют травмированные Френки Де Йонг, Рональд Араухо, Жюль Кунде, Мемфис Депай и Эктор Бельерин.
Матч "Интер" - "Барселона" состоится во вторник, 4 октября на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.
The squad for #InterBarça! pic.twitter.com/qWAUQrisfN— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 3, 2022
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