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Без пяти игроков. Барселона отправилась на матч Лиги чемпионов с Интером

Лига Чемпионов
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Хави взял с собой 21 футболиста

Без пяти игроков. Барселона отправилась на матч Лиги чемпионов с Интером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба "Барселоны" опубликовала заявку каталонской команды на матч группового этапа Лиги чемпионов с "Интером". Тренер блаугранас Хави Эрнандес взял с собой 21-го футболиста:

Тер Штеген, Пике, Серхио, О. Дембеле, Педри, Левандовский, Ансу Фати, Ферран, Кристенсен, Маркос А., Жорди Альба, Кесси, С. Роберто. Эрик, Иньяки Пенья, Рафинья, М. Касадо, Гави, Бальде, Пабло Торре и Арнау Тенас.

Отметим, что в заявке каталонцев отсутствуют травмированные Френки Де Йонг, Рональд Араухо, Жюль Кунде, Мемфис Депай и Эктор Бельерин.

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Матч "Интер" - "Барселона" состоится во вторник, 4 октября на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Барселона Интер (Милан)
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Источник:
fcbarcelona.com

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