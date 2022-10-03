Куртуа не успеет восстановиться к матчу с Шахтером - источник

Голкипер " Реала " Тибо Куртуа не сыграет в матче 3-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера", сообщает испанский журналист Хосе Луис Санчес.

Бельгиец травмировал спину и уже пропустил игру 7-го тура чемпионата Испании против "Осасуны" (1:1), место в воротоах занимал украинец Андрей Лунин.

Источник отмечает, что тренерский штаб "Реала" не будет рисковать здоровьем Куртуа в матче с "Шахтером", так как главная цель Тибо – восстановиться на 100 процентов к игре против "Барселоны", которая состоится 16 октября.

Напомним, что матч "Реал" – "Шахтер" состоится в среду, 5 октября, и начнется в 22.00.