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Куртуа не успеет восстановиться к матчу с Шахтером - источник

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Испанские СМИ пишут, что Реал побережет Тибо к матчу с Барсой

Куртуа не успеет восстановиться к матчу с Шахтером - источник

фото из свободных источников

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа не сыграет в матче 3-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера", сообщает испанский журналист Хосе Луис Санчес.

Бельгиец травмировал спину и уже пропустил игру 7-го тура чемпионата Испании против "Осасуны" (1:1), место в воротоах занимал украинец Андрей Лунин.

Источник отмечает, что тренерский штаб "Реала" не будет рисковать здоровьем Куртуа в матче с "Шахтером", так как главная цель Тибо – восстановиться на 100 процентов к игре против "Барселоны", которая состоится 16 октября.

Напомним, что матч "Реал" – "Шахтер" состоится в среду, 5 октября, и начнется в 22.00.

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В статье: Тибо Куртуа Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
El Chiringuito TV

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Комментарии (7)
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Барселиниуc (землянин)
03.10.2022 в 20:09
Я б на месте Куртуа подольше поболел. Пропускать бельгийцу от поляка-пенсионера между ног, как-то уж совсем не комильфо.
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0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.10.2022 в 20:12
Ему надо юбку-ловушку одевать, такую похожую на бейсбольную перчатку.))
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0
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Барселиниуc (землянин)
03.10.2022 в 20:21
Блин, никогда не понимал этот бейсбол. В чём там тяга? Сначала целятся мячом в яйца соперника, потом бегут, куда-то...
0
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Барселиниуc (землянин)
03.10.2022 в 20:04
Левандовски пофиг кому забивать в Эль Класико.
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.10.2022 в 19:54
Пофиг. Шахтёру удачи!
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
03.10.2022 в 20:05
Красава! Бей белых крыс!
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.10.2022 в 20:06
С огромным удовольствием
0
0

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