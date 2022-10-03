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Чеферин о Суперлиге: Англичане точно не вернутся, а без них не будет серьезной конкуренции

Лига Чемпионов
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Перес, Аньелли и Лапорта продолжают на что-то рассчитывать

Чеферин о Суперлиге: Англичане точно не вернутся, а без них не будет серьезной конкуренции

Фото: twitter.com/UEFA

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин дал интервью словенскому изданию RTV SLO. Помимо прочего, глава союза обсудил перспективы Суперлиги.

– В прошлом году, когда была основана Суперлига, это было довольно напряженно и эмоционально. После развязки этих событий считаете ли вы, что эта победа окончательна, или вы ожидаете возвращения подобных устремлений?

– Я сомневаюсь, что ближайшие 10-15 лет такие идеи еще могут вернуться. Есть три президента клубов, которые продолжают на что-то претендовать из-за своего эго.

Англичане точно не присоединятся (к Суперлиге, – прим. ред.) снова, а серьезной конкуренции без них не будет. Они, вероятно, самые важные в европейском футболе.

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Напомним, что три клуба до сих пор де факто остаются в Суперлиге – это "Барселона", "Реал" и "Ювентус".

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В статье: УЕФА Суперлига Александер Чеферин
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Источник:
rtvslo.si

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