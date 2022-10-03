Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марьян Швед: Российский спорт должен быть изолирован на 100%
Вингер "Шахтера" предлагает забрать на войну российских футболистов в рамках мобилизации
Фото з відкритих джерел
Донецкий "Шахтер" готовится к важным матчам Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Нынешняя еврокубковая кампания для обновленной команды "горняков" сейчас складывается хорошо – 4 очка в двух стартовых матчах ЛЧ благодаря сенсационной выездной победе на "Лейпциге" (1:4) и домашней ничьей с "Селтиком" (1:1).
Один из героев победного матча и Германии Марьян Швед эксклюзивно для Parimatch Ukraine рассказал о своем возвращении в украинский клуб после нескольких сезонов в Европе, о дебюте в Лиге чемпионов, ожиданиях от сезона и отношении к российским спортсменам.
-У меня не было волнения перед переходом в "Шахтер". Я вернулся домой, знал многих ребят, и адаптация далась мне легко, - говорит Швед. - Два месяца назад я не мог себе представить, что дебютирую в Лиге чемпионов с двумя забитыми мячами. Это могло мне только в лучших снах присниться. Конечно, эмоции были положительные, не только и меня, но и у всей команды, у всей Украины, думаю, мы доставили удовольствие многим людям этой игрой. Мне было тяжело уснуть после матча, хотя я очень устал.
О мотивации от Йовичевича и таланте Мудрика
Да, мы хотим обыграть "Реал" с большим счетом, но это футбол. Особенно настраиваться на матчи Лиги чемпионов не нужно, но Мистер говорит такие слова в раздевалке перед игрой, что у всех бегут мурашки по коже, и хочется сражаться и побеждать. Мы верим, болельщики в нас верят, и будем делать все возможное и невозможное, чтобы пройти в плей-офф и подарить болельщикам праздник.
Михаил Мудрик – невероятный игрок. Я играл с очень многими быстрыми футболистами, но Мудрик с места очень быстрый. Я такого еще не видел.
Об изоляции российского спорта
Российский спорт должен быть изолирован – это на 100%. Сейчас у них идет мобилизация, и я читал, что под нее попали врачи сборных или персонал. Пусть еще футболистов забирают, пусть приедут в Украину. Они же молчали относительно войны: "Спорт вне политики". А теперь пусть идут воюют.
Полностью интервью Марианна Шведа смотрите на YouTube канале Parimatch Ukraine.
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили подполковника-бурята, воевавшего в Украине еще в 2016-м
- Иван Гецко: Петраков пошел на поводу у наших лидеров
- Шахтер едет в Мадрид, Динамо сыграет во Франции. Расписание футбола на 3 - 9 октября
- Без пяти игроков. Барселона отправилась на матч Лиги чемпионов с Интером
- Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО