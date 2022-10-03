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Чеферин о Суперлиге: В то время я не спал, не ел, не пил в течение 48 часов. Мне звонили и угрожали
Футбольная мафия до сих пор существует и, видимо, не только в Италии
Фото: The Guardian Nigeria
Президент УЕФА Александер Чеферин дал интервью словенскому изданию RTV SLO. Глава союза рассказал о своих разочарованиях и жизни в момент основания Суперлиги.
– Бурные весенние дни прошлого года можно было бы рассматривать как события из романа, полного политических интриг и заговоров, в котором смешаны дружба и предательство. Это может показаться немного преувеличенным, но ваши первые комментарии (например, об Андреа Аньелли) были очень личными, вы чувствовали себя обманутыми. Каковы ваши отношения с Аньелли и Пересом сегодня?
– В первую очередь, это были по-настоящему неспокойные времена. Когда придет время, я смогу рассказать об этом больше или написать книгу, которая будет очень интересной.
В то время я не спал, не ел, не пил в течение 48 часов. Мне звонили, угрожали и так далее.
У меня нет никаких отношений с Аньелли, и раньше у меня не было значительных отношений с Пересом. Но в финале Лиги чемпионов мы поприветствовали друг друга. Он сидел рядом со мной, потому что УЕФА не является моей частной организацией, и, согласно протоколу, финалист всегда сидит рядом с президентом. Мы говорили корректно и не касались Суперлиги, – сказал Чеферин.
Напомним, что клубы-основатели Суперлиги ("Ювентус", "Реал" и "Барселона") до сих пор не вышли из турнира, поэтому чисто юридически он продолжает существовать.
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