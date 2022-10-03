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Хави: Мы хотим воспользоваться тем, что Интер не в лучшей форме. Это очень важная для нас игра
Хави рассуждает о предстоящей встрече
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Главный тренер "Барселоны" Хави поделился мыслями в преддверии матча против "Интера" в третьем туре Лиги чемпионов. "Нам нужно сыграть также как в Мюнхене, но эффективнее", – приводит его слова Barca Universal.
"Это очень важная для нас игра, не решающая, но очень важная. После поражения в матче с "Баварией" нам нужны эти три очка, они будут жизненно важны в дальнейшем. Вот почему мы собираемся показать, что способны победить на таком стадионе.
Нам нужно будет сыграть так же, как в Мюнхене, но более эффективно. Мы постараемся доминировать и воспользоваться тем, что "Интер" не в лучшей форме. Возможно, он будет действовать агрессивнее, жестче в защите из-за этого, но мы должны навязать ему свою игру.
Форварды "Интера" здорово используют свободные зоны, команда отлично играет в обороне.
Я не хочу менять стиль, который сделал клуб великим. Но я хочу адаптировать игру команды к действиям соперника. Мы всегда изучаем тех, против кого играем. Если мы вносим изменения, то для того, чтобы проявлять себя еще ярче. Такова наша ДНК, такова ДНК "Барсы".
Форма "Интера" не так важна для меня. Я принимал участие во многих матчах, в которых моя команда считалась фаворитом, но проявляла себя отнюдь не с лучшей стороны. "Интер" играет совсем не так, как клубы, с которыми мы встречались в этом сезоне. Он выпускает двух форвардов, в Ла Лиге это встречается нечасто", – сказал Хави.
Напомним, что встреча состоится завтра и начнется в 22:00. У "Барселоны" и "Интера" по 3 очка после двух туров.
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