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Индзаги: Барселона не заслужила проиграть Баварии. Она одна из лучших в Европе

Лига Чемпионов
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Пораженческие настроения

Индзаги: Барселона не заслужила проиграть Баварии. Она одна из лучших в Европе

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги рассказал, что ожидает от матча третьего тура Лиги чемпионов против "Барселоны". "Барселона" хороша в каждой линии", – приводит его слова Football Italia.

"Мы проанализируем матч с "Ромой" и сосредоточимся на "Барселоне". Сейчас ситуация непростая из-за результатов. Но я думаю, что мы провели хороший матч против "Ромы" и заслуживали другого результата. И все же мы понимаем, что должны работать лучше.

Завтра у нас хорошая возможность проявить себя. Мы встретимся с сильной командой, одной из лучших в Европе. Она потерпела незаслуженное поражение от "Баварии". "Барселона" хороша в каждой линии.

Игра "Барселоны" входит в число лучших в Европе. Ее игроки способны делать на поле все, они организованны и лучше всех в Европе возвращают себе мяч. Они знают, как действовать и с мячом, и без него.

Мы понимаем важность матча. Мы – "Интер", так что постараемся исходить из своих сильных сторон. Будет сложно, и мы уже поплатились за свои ошибки в матче с "Баварией", хотя и показали хорошую игру. В ключевые моменты мы сделали недостаточно. Завтра нам придется сдерживать сильного соперника и наносить ему удары в подходящий момент", – сказал Индзаги накануне матча Лиги чемпионов.

У "Интера" и "Барселоны" по 3 очка после двух туров перед очной встречей. Игра пройдет в Милане и начнется в 22:00.

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В статье: Барселона Интер (Милан)
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Источник:
football-italia.net

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