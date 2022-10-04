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Нагельсманн: Думаю, что Виктория уйдёт в глубокую оборону
Наставник "Баварии" - о предстоящем матче Лиги чемпионов
Фото: twitter.com/iMiaSanMia – скриншот
Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн дал комментарий накануне матча третьего тура Лиги чемпионов против "Виктории" Пльзень.
"Для нас очень важно выиграть предстоящий матч и также сохранить ритм. Я ожидаю от нас наилучшего выступления. Думаю, что "Виктория" уйдет в глубокую оборону. У нее будет примерно такой же план на игру, как у "Аугсбурга".Читайте такжеНеизбежнее только победа ЗСУ. Бавария – Виктория. Прогноз и анонс матча ЛЧ на 04.10.2022
Нам придется немного изменить состав, но мы не будем менять семерых игроков. Есть несколько способов: ранние замены или изменения в стартовом составе", - приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч "Бавария" - "Виктория" Плзень состоится сегодня, 4 октября в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена". Начало встречи - в 19:45 по киевскому времени.
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