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Нагельсманн: Думаю, что Виктория уйдёт в глубокую оборону

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Наставник "Баварии" - о предстоящем матче Лиги чемпионов

Нагельсманн: Думаю, что Виктория уйдёт в глубокую оборону

Фото: twitter.com/iMiaSanMia – скриншот

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн дал комментарий накануне матча третьего тура Лиги чемпионов против "Виктории" Пльзень.

"Для нас очень важно выиграть предстоящий матч и также сохранить ритм. Я ожидаю от нас наилучшего выступления. Думаю, что "Виктория" уйдет в глубокую оборону. У нее будет примерно такой же план на игру, как у "Аугсбурга".

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Нам придется немного изменить состав, но мы не будем менять семерых игроков. Есть несколько способов: ранние замены или изменения в стартовом составе", - приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч "Бавария" - "Виктория" Плзень состоится сегодня, 4 октября в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена". Начало встречи - в 19:45 по киевскому времени.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Виктория (Пльзень) Юлиан Нагельсманн
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Источник:
uefa.com

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