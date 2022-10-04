Нагельсманн: Думаю, что Виктория уйдёт в глубокую оборону

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн дал комментарий накануне матча третьего тура Лиги чемпионов против "Виктории" Пльзень.

"Для нас очень важно выиграть предстоящий матч и также сохранить ритм. Я ожидаю от нас наилучшего выступления. Думаю, что "Виктория" уйдет в глубокую оборону. У нее будет примерно такой же план на игру, как у "Аугсбурга".

Нам придется немного изменить состав, но мы не будем менять семерых игроков. Есть несколько способов: ранние замены или изменения в стартовом составе", - приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.