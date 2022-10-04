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Реал – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Реал – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между "Реалом" и "Шахтером".

"Меренги" без Куртуа примут у себя дома "горняков" – отражать удары донецкой команды будет украинский голкипер Андрей Лунин. Смогут ли гости расстроить вратаря "сине-желтых"? Справится ли "Реал" потенциально без травмированного Модрича? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 5 октября – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Трансляция Аудио онлайн стрим
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