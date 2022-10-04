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Реал – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между "Реалом" и "Шахтером".
"Меренги" без Куртуа примут у себя дома "горняков" – отражать удары донецкой команды будет украинский голкипер Андрей Лунин. Смогут ли гости расстроить вратаря "сине-желтых"? Справится ли "Реал" потенциально без травмированного Модрича? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 5 октября – в 21:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко
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