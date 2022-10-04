Реал – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между "Реалом" и "Шахтером".

"Меренги" без Куртуа примут у себя дома "горняков" – отражать удары донецкой команды будет украинский голкипер Андрей Лунин. Смогут ли гости расстроить вратаря "сине-желтых"? Справится ли "Реал" потенциально без травмированного Модрича? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 5 октября – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко