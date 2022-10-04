  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Реал снова без Куртуа. Лунин сможет дебютировать за Реал в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал снова без Куртуа. Лунин сможет дебютировать за Реал в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Заявка Мадрида на игру против Шахтера

Реал снова без Куртуа. Лунин сможет дебютировать за Реал в Лиге чемпионов

Фото: La Razon

Новина українською

"Реал" опубликовал заявку на матч третьего тура Лиги чемпионов с "Шахтером", который пройдет в среду. Куртуа не успел восстановиться и у Лунина есть шанс сыграть.

Если Андрей Лунин появится на поле – это будет его дебютный матч не только за "Реал", но и в карьере в Лиге чемпионов. До этого украинский голкипер провел 3 матча в Ла Лиге и 3 матча в Кубке Короля.

К матчу готовиться также основной голкипер "Кастильи" Канисарес – родной сын легендарного голкипера Сантьяго Канисареса.

Всего в заявке 23 футболиста.

Матч начнется в среду, 5 октября, в 22:00. "Реал" занимает первое место в группе с 6 очками, а "Шахтер" – второе с 4-мя после 2-х туров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
04.10.2022 в 17:16
Бий своїх.. Як колись Воронін забивав нам за Баєр, Яремчук, тепер Лунін.. Звичайно вболіваємо за Шахтар , але 0-0 був би чудовим рахунком задовольняючих всіх *)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде