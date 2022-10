Реал снова без Куртуа. Лунин сможет дебютировать за Реал в Лиге чемпионов

"Реал" опубликовал заявку на матч третьего тура Лиги чемпионов с "Шахтером", который пройдет в среду. Куртуа не успел восстановиться и у Лунина есть шанс сыграть.

Если Андрей Лунин появится на поле – это будет его дебютный матч не только за "Реал", но и в карьере в Лиге чемпионов. До этого украинский голкипер провел 3 матча в Ла Лиге и 3 матча в Кубке Короля.

К матчу готовиться также основной голкипер "Кастильи" Канисарес – родной сын легендарного голкипера Сантьяго Канисареса.

Всего в заявке 23 футболиста.

