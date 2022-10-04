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Реал снова без Куртуа. Лунин сможет дебютировать за Реал в Лиге чемпионов
Заявка Мадрида на игру против Шахтера
Фото: La Razon
"Реал" опубликовал заявку на матч третьего тура Лиги чемпионов с "Шахтером", который пройдет в среду. Куртуа не успел восстановиться и у Лунина есть шанс сыграть.
Если Андрей Лунин появится на поле – это будет его дебютный матч не только за "Реал", но и в карьере в Лиге чемпионов. До этого украинский голкипер провел 3 матча в Ла Лиге и 3 матча в Кубке Короля.
К матчу готовиться также основной голкипер "Кастильи" Канисарес – родной сын легендарного голкипера Сантьяго Канисареса.
Всего в заявке 23 футболиста.
????✅ Our squad for the match ???? @FCShakhtar_eng!#UCL pic.twitter.com/a8T0stdZLt— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) October 4, 2022
Матч начнется в среду, 5 октября, в 22:00. "Реал" занимает первое место в группе с 6 очками, а "Шахтер" – второе с 4-мя после 2-х туров.
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