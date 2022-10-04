Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти: Шахтер очень хорошо стартовал в ЛЧ, мы очень уважаем эту команду
Кажется, Реал настраивается на Шахтер с полной серьезностью
Фото: Infobae
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти на традиционной пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура
"Очень важно набрать 9 баллов, и мы готовы к этому. В воскресенье мы сыграли не очень хорошо, потому хотим реабилитироваться, показав характер.
Мелкие детали следует контролировать с помощью мощной ментальности. Наша команда заботится о таких деталях больше всех.
- Все самые яркие моменты матча Реал - Шахтер доступны в режиме Live в нашем Telegram
Модрич вернулся в общую группу, но я сомневаюсь, что он сыграет с первых минут.
Что касается Куртуа, вряд ли он восстановится к матчу с "Хетафе", скорее ко второму матчу с "Шахтером" или "Барселоной".
"Шахтер" очень хорошо стартовал в турнире, их стиль похож на прошлогодний, они стремятся играть в вертикальный футбол. В их составе очень быстрые и сильные нападающие. Мы очень уважаем эту команду", – сказал Анчелотти.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Реал" состоится в среду, 6 октября, и начнется в 22.00.
Популярное сейчас
- Динамо отправилось во Францию на матч Лиги Европы - Луческу взял 26 игроков
- Известно, когда сыграют Шахтер и Динамо. УПЛ утвердила расписание матчей 7-го тура
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Шахтер едет в Мадрид, Динамо сыграет во Франции. Расписание футбола на 3 - 9 октября
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО
- Сурок-прорицатель Тимка пережил российскую оккупацию на Харьковщине