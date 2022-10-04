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Анчелотти: Шахтер очень хорошо стартовал в ЛЧ, мы очень уважаем эту команду

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Кажется, Реал настраивается на Шахтер с полной серьезностью

Анчелотти: Шахтер очень хорошо стартовал в ЛЧ, мы очень уважаем эту команду

Фото: Infobae

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти на традиционной пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура ЛЧ против "Шахтера".

"Очень важно набрать 9 баллов, и мы готовы к этому. В воскресенье мы сыграли не очень хорошо, потому хотим реабилитироваться, показав характер.

Мелкие детали следует контролировать с помощью мощной ментальности. Наша команда заботится о таких деталях больше всех.

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Модрич вернулся в общую группу, но я сомневаюсь, что он сыграет с первых минут.

Что касается Куртуа, вряд ли он восстановится к матчу с "Хетафе", скорее ко второму матчу с "Шахтером" или "Барселоной".

"Шахтер" очень хорошо стартовал в турнире, их стиль похож на прошлогодний, они стремятся играть в вертикальный футбол. В их составе очень быстрые и сильные нападающие. Мы очень уважаем эту команду", – сказал Анчелотти.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Реал" состоится в среду, 6 октября, и начнется в 22.00.

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В статье: Карло Анчелотти Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.10.2022 в 19:20
Поважають - значить бояться)4:1
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avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
04.10.2022 в 19:54
Реал Мадрид 4:1 шахтар
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