Лига чемпионов. Марсель в большинстве разгромил Спортинг

В матче третьего тура группы D Лиги чемпионов встречались "Марсель" и "Спортинг". Игра проходила на стадионе "Велодром" в Марселе. Для обеих команд этот матч очень важен – хозяева еще не набирали очков в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, поэтому негативный результат в этой встрече ставил крест на всех амбициях команды в борьбе за плей-офф. "Спортинг" свои матчи выиграл и три очка в выездной игре приблизили бы команду к путевки в 1/8 финала самого престижного европейского турнира.

Начало матча было отложено на 20 минут из-за того, что португальцы приехали на стадион с опозданием. Представители французского клуба выражали свое недовольство по этому поводу.

Уже на первой минуте гости открыли счет в игре. Эдвардс отдал, Тринкау благодаря сольному рейду оторвался от защитников, сместился с фланга ближе к центру и с левой расстрелял ворота Лопеса – 0:1. На стартовых минутах очень умело применяли прессинг португальцы и это помогало им быстро переходить из защиты в нападение.

Не прошло и десяти минут, как игроки "Спортинга" могли забивать второй раз. Маркус Эдвардс своим блестящим разрезным пасом вывел на свидание с голкипером Гонсалвеша, но Педру не смог переиграть Адана. Казалось, что вскоре гости все же увеличат свое преимущество, но у Адана было свое видение на этот счет. Голкипер "Спортинга" выбил мяч прямо на Санчеса и мяч от ноги нападающего залетел в ворота - 1:1. Не успели хозяева прийти в себя как пропустили второй раз. Клосс навесил, а Арит головой отправил мяч в сетку - 2:1. Феерическое начало матча, которого мало кто ожидал.

На 24-й минуте португальцы остались в меньшинстве, когда Адан сыграл рукой за пределами штрафной. Голкипера "Спортинга" можно считать антигероем матча. Все переворачивается с ног на голову. Почти сразу хозяева реализовали большинство. Арит подал с углового, а Балерди в воздухе переиграл защитников и отправил мяч в сетку - 3:1. С таким счетом команды ушли на перерыв.

Во втором тайме гости больше контролировали мяч, но создать что-либо конструктивное впереди не могли. Защита французской команды не ошибалась. Игроки "Марселя" уверенно играли по счету. К сожалению, футболисты во втором тайме уже откровенно доигрывали матч. Одни не хотели, а другие не могли.

Тем не менее, в конце встречи хозяева все же смогли забить еще однажды. Мбемба оказался первым на добивании и пробил в угол ворот – 4:1.

В итоге, игра завершилась победой "Марселя" - 4:1. Французы празднуют дебютную победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов, группа Д. 3-й тур

"Марсель" - Спортинг 4:1

Марсель, "Велодром"

Голы: Санчес (13), Арит (17), Балерди (28), Мбемба (84) - Тринкау (1)

Удаление: Адан (24)

Предупреждения: Сен-Жюст (34), Сантуш (40) , Верету (43), Эсгаю (43)

"Марсель": Пау Лопес, Эрик Байи (Жиго, 77), Леонардо Балерди, Маттео Гендузи, Джонатан Клаусс (Каборе, 32), Амин Арит (Жерсон, 77), Дженгиз Юндер (Гуйе, 62), Жордан Верету (Ронжье, 62), Нуну Тавареш, Алексис Санчес, Шансель Мбемба

"Спортинг": Антонио Адан, Матеус Рейс, Джерри Сен-Жюст (Мартинес, 46), Хидемасса Морита, Нуну Сантуш (Паулинью, 46), Мануэль Угарте (Назинью, 46), Франсишку Тринкау, Маркус Эдвардс (Исраэль ,26), Гонсалу Инасиу, Педру Гонсалвеш (Александропулос 46), Рикарду Эшгайю