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Карвахаль - про Шахтер: Будет сложно против второй команды группы
Недооценки соперника у Реала нет
shakhtar.com
Защитник "Реала" Дани Карвахаль на традиционной пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура ЛЧ против "Шахтера".
Об опыте "
– Мне очень повезло, что я выиграл пять трофеев Лиги чемпионов. Ключ – в нашем менталитете. Правильные ценности учат всегда побеждать и сражаться. Мы знаем, как сложно выиграть в этом турнире. Я не думаю, что кто-то не считается с нами как с одним из претендентов на титул.
О сложном положении "Шахтера"
– Очень жаль, что они оказались в такой ситуации, при том, что происходит в их стране. Приятно видеть, как "Шахтер" соревнуется с четырьмя очками, – возможно, это немного помогает их болельщикам избежать реальности.
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О физическом состоянии команды
– Лично я чувствую себя прекрасно. Пытаюсь прийти к лучшей физической форме. У нас за шесть или семь недель чемпионат мира, и мы стремимся приехать в лучшее время года. Мы учитываем ничью против "Осасуны" при сложной игре. Однако это прошлое. Завтра будет сложно против второй команды группы. Это противостояние станет ключом к тому, чтобы обеспечить себе первое место.
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