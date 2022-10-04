ЛЧ. Бавария – Виктория 5:0. Разгром в разминочном режиме

"Бавария" не встретила сопротивления в домашнем матче против "Виктории". Чешский чемпион пропустил три мяча за первые 20 минут, после чего мюнхенцы откровенно перешли на тренировочной режим. Сегодня не сказалось ни отсутствие системообразующих игроков "Баварии", ни игра "рекордмайстра" с оглядкой на субботний дер Классикер. Потому как Пльзень банально не соответствовал уровню Лиги Чемпионов.

Пропустить 5, 6 или даже 7 мячей от "Баварии" – это не такая уж редкость. Но не когда против "рекордмайстра" паркуют автобус, а те как на разминке из раза в раз его пробивают. Первые 3 гола в матче были забиты с позиционных атак. Но пльзенцы так медленно перемещались и соображали, что атаки хозяев выглядели контратаками.

Индивидуально всё было точно так же – Сане продлил свою голевую серию в ЛЧ уже на 7-й минуте, на третьей передаче убежав от толпы соперников. Не менее трагикомичным был мяч Мане. Одного защитника Садио унизительно перекинул поверху, ещё от четверых (!) просто убежал и спокойно пробил в ближний угол. Не защитники, а боты в FIFA на уровне сложности новичок.

Ещё до перерыва забил весь атакующий квартет "Баварии". Правда, мяч Мусиалы пришлось отменить – левый носок Мане оказался в офсайде. Во второй половине Сане забил ещё один и пошёл отдыхать, красиво в девятку забил и резервист Чупо-Мотинг.

С прицелом на игру в Дортмунде в субботу нужно отметить, кто и как заменял отсутствующих из-за ковида Киммиха и Мюллера. Гравенберх вышел вместо Йозуа, но функции диспетчера при этом доверили Горецке. Решение контринтуитивное, но два ассиста от Леона говорят о правильности решение Нагельсманна. Видимо, адаптация Гравенберха оказалась более затяжной, чем ожидалось. Вторую игру кряду Мане играл строго по левому флангу, и Садио снова был похож на себя. Возможно, сенегальцу перестанут навязывать роль Левандовски (атака всем фронтом), и Мане так явно комфортнее.

Также отмечаем 4 гола Сане в 3 матчах Лиги Чемпионов. Лерой стал третьим игроком в истории "Баварии", и вторым в 21 веке после Левандовски, забившего в стартовых трёх турах группового этапа ЛЧ. Всего у Сане уже 8 голов в кампании. С уходом Левандовски именно Сане стал лидером атаки команды, и дело тут далеко не только в голах.

Лига Чемпионов, группа С. 3-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Виктория 5:0

Голы: Сане 7, 50, Гнабри 13, Мане 21, Чупо-Мотинг 59

"Бавария": Нойер – Мазрауи, Упамекано (Павар, 72), де Лигт, Дэвис (Станишич, 46) – Гравенберх, Горецка (Забитцер, 72) – Сане (Тель, 58), Мусиала (Чупо-Мотинг, 46), Мане – Гнабри

"Виктория": Тврдонь – Голик, Гейда (Тижани, 63), Перница, Гавел – Калвач, Ндиай – Копиц (Ирка, 58), Влканова (Емелка, 46), Москера (Пилар, 85) – Хоры (Бэсси, 58)

Предупреждение: Хоры 29