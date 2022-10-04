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Мудрик: На данный момент раскрыл свой потенциал только на 20%

Лига Чемпионов
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Матч с Реалом - серьезное испытание

Мудрик: На данный момент раскрыл свой потенциал только на 20%

shakhtar.com

Новина українською

На пресс-конференции накануне матча третьего тура Лиги чемпионов с "Реалом" полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик ответил на вопросы журналистов.

– Год назад "Сантьяго Бернабеу" аплодировал тебе. С какими эмоциями возвращаешься и какие цели ставишь перед собой на поединок с "Реалом"?

– Цели и амбиции, как и на каждый матч, – добиваться результата. Ночь Лиги чемпионов всегда особенная, поэтому хочется показать лучший футбол и достичь результата.

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– Легко ли абстрагироваться от внимания прессы вокруг твоей персоны во время игр Лиги чемпионов? Смотрел ли матчи "Реала" и какие выводы сделал о "галактикос"?

– Нужно контролировать всю информацию. Ведь если уйти в это с головой, будет плохо тебе же. Мы смотрели один или два матча "Реала" – с "Осасуной" и "Атлетико", а еще разные фрагменты игр. Уже знаем сильные и слабые стороны этой команды.

– Как оценишь свой прогресс и чего стремишься достичь в будущем?

– Считаю, что на данный момент раскрыл свой потенциал только на 20%, мне еще нужно улучшать много игровых и неигровых моментов. Это только начало, меня ждет много работы впереди. Нужно работать еще больше!

– Как оцениваешь признание "Шахтера" в прессе на фоне результатов предыдущих матчей с "Лейпцигом" и "Селтиком"? Эмоции прессы вокруг "Шахтера" сейчас уместны?

– Я думаю, что результат в обоих матчах не был случайностью, а стал закономерностью и следствием нашей работы и командного духа. Если и были моменты, где нам повезло, то везет сильнейшим. Если команда хочет добиваться результатов, то должна выходить заряженной только на результат и на победу.

– Будет ли важна персона Луки Модрича в предстоящем матче? Как собираетесь противостоять хорвату?

– Лука Модрич – сердце "Реала". Это сильный футболист, и от него многое зависит в игре соперника. Считаю Модрича и других футболистов "Реала" сильными как индивидуально, так и командно. Нужно готовиться, а получится ли у нас все – другой вопрос.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Михаил Мудрик
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Источник:
ФК Шахтар

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