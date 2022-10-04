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Мане забил 25-й мяч в Лиге чемпионов и сравнялся с ван Перси и Креспо – Видео

Лига Чемпионов
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Сенегалец проснулся?

Мане забил 25-й мяч в Лиге чемпионов и сравнялся с ван Перси и Креспо – Видео

Фото: Getty Images

Новина українською

"Бавария" разгромила "Викторию" Пльзень в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов (5:0). Голом и голевой передачей во встрече отметился Садио Мане.

Гол на 21 минуте встречи стал для него 25-м в Лиге чемпионов. Ровно столько же у Робина ван Перси и Эрнана Креспо.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Виктория (Пльзень) Садио Мане
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