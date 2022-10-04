Мане забил 25-й мяч в Лиге чемпионов и сравнялся с ван Перси и Креспо – Видео

"Бавария" разгромила "Викторию" Пльзень в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов (5:0). Голом и голевой передачей во встрече отметился Садио Мане.

Гол на 21 минуте встречи стал для него 25-м в Лиге чемпионов. Ровно столько же у Робина ван Перси и Эрнана Креспо.