Лига Чемпионов
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Мане забил 25-й мяч в Лиге чемпионов и сравнялся с ван Перси и Креспо – Видео
Сенегалец проснулся?
Фото: Getty Images
"Бавария" разгромила "Викторию" Пльзень в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов (5:0). Голом и голевой передачей во встрече отметился Садио Мане.
Гол на 21 минуте встречи стал для него 25-м в Лиге чемпионов. Ровно столько же у Робина ван Перси и Эрнана Креспо.
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