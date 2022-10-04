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Лига чемпионов. Ливерпуль - Рейнджерс 2:0. Стало лучше
Не самый сложный матч для команды Клопп
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, группа A, третий тур. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” – “Рейнджерс” 2:0
Голы: Александер-Арнольд 7, Салах 53 (пен.)
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд (Гомес 90+3), Матип, ван Дейк, Цимикас – Хендерсон (Фабиньо 69), Тьяго (Милнер 81) – Салах, Жота (Фирмино 69), Диас – Нуньес (Эллиотт 80)
“Рейнджерс”: Макгрегор – Баришич, Кинг, Дэвис (Камара 82), Голдсон, Тавернье – Кент (Матондо 81), Дэвис (Джек 66), Ландстрем, Тильман (Сакала 66) – Морелос (Чолак 73)
Предупреждения: Александер-Арнольд 90+2 – Ландстрем 37
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Наполи"
|3
|3
|0
|0
|13-2
|+11
|9
|2
|"Ливерпуль"
|3
|2
|0
|1
|5-5
|0
|6
|3
|"Аякс"
|3
|1
|0
|2
|6-8
|-2
|3
|4
|"Рейнджерс"
|3
|0
|0
|3
|0-9
|-9
|0
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