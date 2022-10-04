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Лига чемпионов. Ливерпуль - Рейнджерс 2:0. Стало лучше

Лига Чемпионов
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Не самый сложный матч для команды Клопп

Лига чемпионов. Ливерпуль - Рейнджерс 2:0. Стало лучше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, группа A, третий тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Рейнджерс” 2:0

Голы: Александер-Арнольд 7, Салах 53 (пен.)

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд (Гомес 90+3), Матип, ван Дейк, Цимикас – Хендерсон (Фабиньо 69), Тьяго (Милнер 81) – Салах, Жота (Фирмино 69), Диас – Нуньес (Эллиотт 80)

“Рейнджерс”: Макгрегор – Баришич, Кинг, Дэвис (Камара 82), Голдсон, Тавернье – Кент (Матондо 81), Дэвис (Джек 66), Ландстрем, Тильман (Сакала 66) – Морелос (Чолак 73)

Предупреждения: Александер-Арнольд 90+2 – Ландстрем 37

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Наполи" 3 3 0 0 13-2 +11 9
2 "Ливерпуль" 3 2 0 1 5-5 0 6
3 "Аякс" 3 1 0 2 6-8 -2 3
4 "Рейнджерс" 3 0 0 3 0-9 -9 0
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В статье: Рейнджерс (Глазго) Лига чемпионов Ливерпуль Мохамед Салах Трент Александер-Арнольд
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