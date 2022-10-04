Тотальное уничтожение как сопровождение рекорда. Бавария - Виктория 5:0. Видео голов и обзор матча

Как и ожидалось, "Бавария" не испытала проблем в матче третьего тура Лиги чемпионов против "Виктории". Мюнхенцы уничтожили соперника 5:0, продемонстрировав пропасть в классе между соперниками.

Этот матч стал особенным для "Баварии" – она не проигрывает на групповом раунде Лиги чемпионов с сентября 2017-го года. Уже 31 матч. Это рекорд турнира.

Смотрите, как страдали чехи, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов, группа С. 3-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

"Бавария" – "Виктория" 5:0

Голы: Сане 7, 50, Гнабри 13, Мане 21, Чупо-Мотинг 59