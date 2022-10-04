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Тотальное уничтожение как сопровождение рекорда. Бавария - Виктория 5:0. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бавария - Виктория ⋉ 5:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Тотальное уничтожение как сопровождение рекорда. Бавария - Виктория 5:0. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Как и ожидалось, "Бавария" не испытала проблем в матче третьего тура Лиги чемпионов против "Виктории". Мюнхенцы уничтожили соперника 5:0, продемонстрировав пропасть в классе между соперниками.

Этот матч стал особенным для "Баварии" – она не проигрывает на групповом раунде Лиги чемпионов с сентября 2017-го года. Уже 31 матч. Это рекорд турнира.

Смотрите, как страдали чехи, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов, группа С. 3-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
"Бавария" – "Виктория" 5:0
Голы: Сане 7, 50, Гнабри 13, Мане 21, Чупо-Мотинг 59

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Виктория (Пльзень)
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