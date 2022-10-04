  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Прорыв. Марсель - Спортинг 4:1. Обзор матча, видео голов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прорыв. Марсель - Спортинг 4:1. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Марсель - Спортинг ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Прорыв. Марсель - Спортинг 4:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Для "Марселя" это нерядовое событие. Команда победила в Лиге чемпионов только во второй раз за последние 18 матчей. Последняя до сегодняшнего дня победа была 1:0 над "Олимпиакосом", а сегодня провансальцы разнесли "Спортинг" 4:1. "Спортинг", лидировавший в турнирной таблице и одолевший ранее "Айнтрахт" и "Тоттенхэм".

Конечно, немало начудил голкипер португальцев Адан, но это никак не умаляет заслуг самого "Марселя". Игор Тудор попытается сразиться за то, чтобы не стать последним.

Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре поединка.

Лига чемпионов, группа Д. 3-й тур
Марсель, "Велодром"
"Марсель" - "Спортинг" 4:1
Голы: Санчес (13), Арит (17), Балерди (28), Мбемба (84) - Тринкау (1)
Удаление: Адан (24)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спортинг (Лиссабон) Лига чемпионов Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде