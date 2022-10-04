Прорыв. Марсель - Спортинг 4:1. Обзор матча, видео голов

Для "Марселя" это нерядовое событие. Команда победила в Лиге чемпионов только во второй раз за последние 18 матчей. Последняя до сегодняшнего дня победа была 1:0 над "Олимпиакосом", а сегодня провансальцы разнесли "Спортинг" 4:1. "Спортинг", лидировавший в турнирной таблице и одолевший ранее "Айнтрахт" и "Тоттенхэм".

Конечно, немало начудил голкипер португальцев Адан, но это никак не умаляет заслуг самого "Марселя". Игор Тудор попытается сразиться за то, чтобы не стать последним.

Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре поединка.

Лига чемпионов, группа Д. 3-й тур

Марсель, "Велодром"

"Марсель" - "Спортинг" 4:1

Голы: Санчес (13), Арит (17), Балерди (28), Мбемба (84) - Тринкау (1)

Удаление: Адан (24)