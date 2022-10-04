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Прорыв. Марсель - Спортинг 4:1. Обзор матча, видео голов
Марсель - Спортинг ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Для "Марселя" это нерядовое событие. Команда победила в Лиге чемпионов только во второй раз за последние 18 матчей. Последняя до сегодняшнего дня победа была 1:0 над "Олимпиакосом", а сегодня провансальцы разнесли "Спортинг" 4:1. "Спортинг", лидировавший в турнирной таблице и одолевший ранее "Айнтрахт" и "Тоттенхэм".
Конечно, немало начудил голкипер португальцев Адан, но это никак не умаляет заслуг самого "Марселя". Игор Тудор попытается сразиться за то, чтобы не стать последним.
Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре поединка.
Лига чемпионов, группа Д. 3-й тур
Марсель, "Велодром"
"Марсель" - "Спортинг" 4:1
Голы: Санчес (13), Арит (17), Балерди (28), Мбемба (84) - Тринкау (1)
Удаление: Адан (24)
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