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ЛЧ. Без Яремчука, но с победой. Брюгге уверенно выиграл у Атлетико в непростом поединке

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

У команды Симеоне много проблем

ЛЧ. Без Яремчука, но с победой. Брюгге уверенно выиграл у Атлетико в непростом поединке

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время

Лига чемпионов, третий раунд

Брюгге - Атлетико 2:0

Голы: Сова 36 (Хутгла), Хутгла 62 (Бьюнекен)

Брюгге: Миньоле, Майер, Мехеле, Силла, Одуа, Ванакен, Оньедика, Нильсен, Сова, Хутгла, Бьюкенан.

Атлетико: Облак, Молина, Савич, Хименес, Мандава, Витсель, Льоренте, Коке, Карраско, Гризманн, Мората.

Предупреждения: Одуа 37, Оньедика 45, Бьюнекен 70, Силла 89 - Симеоне 28 (вне поля), Мандава 53, Савич 61.

Нереализованный пенальти: Гризманн, 77

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Роман Яремчук Брюгге Эдуард Соболь
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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
05.10.2022 в 00:20
Грізман з пенальті влучає в перекладину,КарімА теж саме. На ЧС суперникам зб.Франції потрібно скласти воррта на 0.5м вище.)))
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