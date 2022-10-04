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ЛЧ. Без Яремчука, но с победой. Брюгге уверенно выиграл у Атлетико в непростом поединке
У команды Симеоне много проблем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время
Лига чемпионов, третий раунд
Брюгге - Атлетико 2:0
Голы: Сова 36 (Хутгла), Хутгла 62 (Бьюнекен)
Брюгге: Миньоле, Майер, Мехеле, Силла, Одуа, Ванакен, Оньедика, Нильсен, Сова, Хутгла, Бьюкенан.
Атлетико: Облак, Молина, Савич, Хименес, Мандава, Витсель, Льоренте, Коке, Карраско, Гризманн, Мората.
Предупреждения: Одуа 37, Оньедика 45, Бьюнекен 70, Силла 89 - Симеоне 28 (вне поля), Мандава 53, Савич 61.
Нереализованный пенальти: Гризманн, 77
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