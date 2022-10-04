Йовичевич: Мы внимательно следим за тем, как продвигаются ВСУ и стремимся соответствовать им

Главный тренер " Шахтера " Игор Йовичевич ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем с "Реалом".

– Игор, у вас была тренерская амбиция вернуться на "Сантьяго Бернабеу", наверняка теперь мечтаете добиться здесь хорошего результата. Как настроение у вас и команды?

– Абсолютно хорошее настроение у команды. Мы готовы к завтрашнему матчу. Минувшая игра чемпионата добавила нам и уверенности, и хороших эмоций, чтобы ехать в Мадрид на такой ответственный поединок Лиги чемпионов с лучшим клубом в мире. В футболе все возможно, и мы надеемся на свой шанс завтра в Лиге чемпионов.

– Какая кадровая ситуация в команде накануне игры?

– В принципе все готовы к матчу. Небольшое повреждение у Тотовицкого, который не сможет принять участия в поединке. Все остальные готовятся.

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– Для вашей команды сейчас очень сложная ситуация – мы все понимаем, что Украина находится в состоянии войны. Что вы говорите своим игрокам?

– Мы все осознаем то, какая ответственность на нас в такой ситуации, понимаем, что представляем Украину в мире. С самого начала военного вторжения я понимал всю сложность положения в стране. Но "Шахтер" – это важная команда, особенно на востоке Украины, как "Реал" (Мадрид) в Испании. И каждый день, разговаривая с футболистами, преодолевая препятствия, мы понимаем, что мы не только игроки, но и люди – у каждого из нас есть семьи, друзья, поэтому все мы переживаем и ищем силы. Мы внимательно следим за тем, как продвигаются Вооруженные силы Украины, и стремимся соответствовать им: глядя на то, как сражается наша армия, мы тоже стараемся биться на поле и побеждать. Хотим, чтобы наши болельщики гордились нами, и постараемся подарить им эти эмоции.

– В субботу "Реал" впервые в сезоне потерял очки. Вы были 5 лет в мадридском клубе – нет ли у вас несколько двояких чувств перед матчем?

– Нет, у меня таких чувств нет: я полностью принадлежу "Шахтеру" – и сердцем, и душой. Конечно, у меня есть приятные ощущения, потому что я вернулся на стадион, где начинал как игрок. И завтра я выйду на этот стадион, представляя самый большой клуб Украины. Конечно, это гордость – вернуться на "Сантьяго Бернабеу" и понимать, что мы способны достичь успеха. Что касается матча "Реала" с "Осасуной", то это скорее несчастный случай. Мы не считаем, что они входят в кризис, но завтра посмотрим, сможем ли превратить их небольшие проблемы в серию.

– Что чувствует тренер, который вынужден играть за пределами страны, переносить все эти долгие переезды?

– Естественно, эту ситуацию нельзя оценивать с точки зрения опыта, хоть это и не первая война, которую я переживаю: когда-то я оказался в Мадриде, покинув охваченную войной Югославию. Поэтому могу сказать по своему опыту, что самое необходимое сейчас – иметь возможность чувствовать себя полезным и помогать друг другу. Но завтра никто не будет думать о наших проблемах: почему мы опоздали, сколько времени у нас заняла дорога, потому что сегодня ты в Мадриде, завтра – в Варшаве, послезавтра – во Львове. Ты всегда переезжаешь, не останавливаешься на одном месте. Конечно, мы немного больше устали, чем "Реал". Это не то же самое, что отдыхать дома, пока другая команда проводит время в перелетах. Но мы сфокусированы, очень сосредоточены на игре и завтра постараемся представить "Шахтер" в Лиге чемпионов с самой лучшей стороны. Понимаем, что не являемся фаворитами, но завтра мы будем получать удовольствие от игры.

– Какой атмосферы ждете завтра на стадионе?

– Мы понимаем, что фанаты "бланкос" знают, как поддерживать свою команду и болеть за нее. Это я знаю из собственного опыта. Но по своему опыту могу сказать и то, что когда мадридской публике что-то не нравится, то она начинает свистеть, показывать свое недовольство. Мы завтра попытаемся отличиться, забить. Получится ли у нас это сделать, не знаем. Но знаем, что этот стадион оказывает сильное давление. И мы знаем, что в "Реале" играют 6 футболистов, которые уже выигрывали Лигу чемпионов. Это я новичок в этом вопросе, но часть игроков уже имеют этот опыт. У нас никто не сможет отнять нашего энтузиазма. Мы будем верить в невозможное и претворять это в реальность. И мы завтра будем максимально наслаждаться матчем.

– Хватает ли вам времени следить за играми и ситуацией с Винисиусом Тобиасом?

– Да, конечно, хоть мы полностью сосредоточены на подготовке к матчам и у нас нет много времени, чтобы смотреть его игру вживую, но мы следим за новостями, знаем, как развиваются события в "Реале", как на это смотрят скауты и администрация. Посмотрим, какое решение примет мадридский клуб. Но мы понимаем, что относительно Винисиуса будет принято решение: его просматривали во время предыдущего сезона, посмотрим, как он будет играть в "Реале" или "Кастилье". У нас нет никаких сомнений в том, что он будет прогрессировать, и мы будем следить за его выступлениями.

– Вы пересекались с Раулем. Видите ли его тренером "Реала" в будущем?

– Когда он тренировался с нами, мы, конечно, уже тогда видели, что это личность. Помню, мы провели матч с "Реалом" В, проиграли эту игру. Хорхе Вальдано забрал его в первую команду, и после этого Рауль сделал невероятную карьеру. Я горжусь им, восхищаюсь как личностью, как человеком, как игроком. Рауль, безусловно, икона Мадрида.

– Сегодня Карло Анчелотти сказал, что Лука Модрич будет готов к игре. Как вы это восприняли?

– С одной стороны, я рад, потому что буквально незадолго до начала чемпионата мира он восстановился. Модрич является невероятно важной персоной для хорватской сборной, он может служить образцом для всех своих партнеров по команде, и сборная Хорватии очень нуждается в таком игроке. Но, с другой стороны, нам бы хотелось, чтобы его поберегли завтра и он не сыграл бы против нас. Я понимаю, что он тренируется и завтра будет готов. Мы знаем, что это один из лучших футболистов, и готовы играть против самых лучших игроков. Мы также выставим своих лучших игроков, – один из них сейчас находится рядом со мной. И, конечно, Карвахаль или кто-то другой на правом фланге обороны будет иметь достаточно проблем от таких игроков, как Мудрик. И мы приложим все усилия, чтобы создать им проблемы.

– В последнее время в прессе опять много говорят о Суперлиге. Что вы думаете о "Шахтере", о "Реале" в этом контексте и как оцениваете перспективы Лиги чемпионов?

– У меня лично нет какого-то конкретного мнения по этому поводу. Я понимаю, что если ты являешься чемпионом своей страны, то хочешь продолжать играть в более высоком турнире. В нашем случае это Лига чемпионов. Мне бы хотелось, чтобы все осталось так, как есть, и никто ничего не придумывал, чтобы мы остались с Лигой чемпионов.