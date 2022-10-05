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ЛЧ. Порту – Байер. 2:0. Очередная потеря очков леверкузенцев

Лига Чемпионов
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Три незасчитанных мяча не каждый день увидишь

ЛЧ. Порту – Байер. 2:0. Очередная потеря очков леверкузенцев

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Порту" обыграл дома "Байер" (2:0) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Голы забивали Зайду и Галено.

Порту – Байер. 2:0

Голы: 69' Зайду, 87' Галено

Незасчитанные голы: 42' М. Тареми – 16' Хадсон-Одои

Незабитый пенальти: 45' П. Шик

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В статье: Байер (Леверкузен) Порту (Португалия)
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