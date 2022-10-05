Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Порту – Байер. 2:0. Очередная потеря очков леверкузенцев
Три незасчитанных мяча не каждый день увидишь
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Порту" обыграл дома "Байер" (2:0) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Голы забивали Зайду и Галено.
Порту – Байер. 2:0
Голы: 69' Зайду, 87' Галено
Незасчитанные голы: 42' М. Тареми – 16' Хадсон-Одои
Незабитый пенальти: 45' П. Шик
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ОК Південь: Мобилизованные россияне уже на юге, они не подготовлены и начали сдаваться в плен
- Миколенко попал в символическую сборную тура АПЛ
- Динамо отправилось во Францию на матч Лиги Европы - Луческу взял 26 игроков
- Шахтер едет в Мадрид, Динамо сыграет во Франции. Расписание футбола на 3 - 9 октября
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Сурок-прорицатель Тимка пережил российскую оккупацию на Харьковщине
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet