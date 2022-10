Лига чемпионов. Вспышки немцев, расточительность англичан. Айнтрахт – Тоттенхэм 0:0

С первых минут "шпоры" старательно отбирали мяч у "орлов" под свой контроль. Не сказать, что гости действовали крайне убедительно или топово; например, центрбеки команды Конте частенько ошибались, забрасывая снаряд в направлении Кейна и Сона в простых ситуациях, но при этом именно "Тоттенхэм" старался работать первым номером. Игра от соперника "Айнтрахт" абсолютно устраивала.

Активность проявлял Эмерсон Роял, его партнеры регулярно оставляли правый фланг под изоляцию, перезагружая при этом левый край, чтобы бразилец обрабатывал диагонали, продирался к воротам "Айнтрахта". В одной из атак Эмерсон пальнул над воротами, в другой был не по правилам остановлен Хасэбэ прямо при входе в штрафную площадку, однако Даниэле Орсато почему-то эпизод проигнорировал.

К слову, это не единственная ошибка рефери в первом тайме. Также итальянец, находясь совсем рядом с игроками, не заметил грубый фол Ленгле на Линдстреме, а в концовке 45-минутки рука защитника "Айнтрахта" помешала мячу долететь до Кейна – аналогично, без реакции от Орсато.

Возвращаясь к игре, отметим, что "Тоттенхэм" создавал и тут же порол неплохие моменты. До перерыва Кейн дважды не замкнул классные прострелы Сона, сам кореец промахнулся после прекрасного паса пяткой от своего звездного коллеги по атаке. Не расстрелял ворота из отличной позиции и Перишич.

Goalless at the break in Frankfurt. pic.twitter.com/1Fm8DR1qLH

В свою очередь "Айнтрахт" в первом тайме предпочитал напоминать о себе короткими комбинационными отрезками, а уже во второй половине встречи "орлов" вполне устраивали режимы контрнаступлений и "атака на атаку". Мог забивать Кнауфф: хавбек великолепно избежал офсайда во время паса из глубины, выскочил на Льориса, но Уго отразил выстрел Ансгара в касание.

Немцы лучше распределили силы на поединок, вплоть до финального свистка "Айнтрахту", в отличие от "Тоттенхэма", удавалось сохранять целостность своего игрового рисунка. В тот же пресловутый прессинг хозяева не бросались, а шли лишь тогда, когда ситуация этого действительно требовала. Конте попытался внести коррективы с помощью замен, чтобы хоть немного встряхнуть команду. Впрочем, одна из субституций вышла чуть ли не вынужденной – Антонио снял с игры Лангле от греха подальше, Клеман мог получить второй "горчичник".

Just under 25 minutes to play and we're still battling for that opener. Keep fighting, lads ????#SGETOT // 0-0 pic.twitter.com/fKbNRsGOWP